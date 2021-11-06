Kılıçdaroğlu’ndan büyükelçilere mektup

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de bulunan tüm büyükelçilere ‘Kanal İstanbul Projesi’ ile ilgili mektup gönderiyor.

ılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Suyumuz, toprağımız, doğamız bizim her şeyimizdir; yok edilmesine izin vermeyeceğim.” ifadesini kullanarak, gönderdiği mektubu paylaştı.

Mektubunda, iklim krizinin tüm dünyanın ortak sorunu olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, iklim krizinden geçmekte olan dünyayı ağır bir şekilde etkileyecek bir projenin bugün Türkiye’nin gündeminde olduğunu belirtti.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA!

CHP liderinin söz konusu çağrısının, yaşanan büyükelçi krizinin hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.