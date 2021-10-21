Kılıçdaroğlu’ndan çağrı geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratlara çağrıda bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, tepki çeken sözlerinin ardından bürokratlara yeni bir çağrı daha yaptı, “Bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun” dedi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Sayın Bürokratlar, Bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın” ifadelerini kullandı.

CHP lideri daha önceden yaptığı açıklamada, “Unutulmamalıdır ki devlete değil şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu var. 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa Pazartesi itibariyle durun” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları, Kılıçdaroğlu’nun bürokratlarla ilgili açıklamasında Erdoğan’a hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.