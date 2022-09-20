Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı programda 2023 seçimlerini ve cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını belirledi mi?” sorusuna 6’lı masadaki liderlerle fikir birliği yapacaklarını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, adayın sürpriz olmayacağını da ekledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısı ve birtakım temaslarda bulunmak üzere Elazığ’a geldi. Kentte Kanal 23 ve Kanal Fırat’ın ortak canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Programda gündemi değerlendiren Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’na yönelik gelen eleştirilere cevap verdi. Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı dağılıyor, masanın altında HDP var, masanın yan tarafında şu var, öbür tarafında şu var, yok birbirine girdiler… Bunların tamamı fasa fiso. Yok öyle bir şey. Biz sadece gülerek bunları okuyoruz. Bunların hiç gerçek payı yok” ifadelerini kullandı.

MİLLET İTTİFAKI CUMHURBAŞKANI ADAYINI BELİRLEDİ Mİ?

“Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını belirledi mi?” şeklindeki soruya Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi: “Eğri oturup doğru konuşalım. 6 lider bir aradayız. Daha henüz Türkiye’nin bütün sorunlarını masaya yatırmış değiliz.” diye konuştu. Cumhurbaşkanını olacak kişinin taşıyacağı özellikleri de sıralayan Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı nasıl olmalı onu kendi bildirimizde açıkladık. Cumhurbaşkanının devlet aklı olmalı, devlet tecrübesi olmalı, ahlaklı olmalı, kendi egosuna teslim olmamalı, adaletli olmalı, adaleti savunmalı. Devlette liyakati savunmalı. Bunların olması lazım. Bu niteliklere uygun kişi bulacağız. Var, niye olmasın?” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI AÇIKLAMASI

“Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?” sorusuna Kılıçdaroğlu, şu şekilde konuştu: “Arkadaşlarımız bunu söyleyebilirler tabii ki. Sonuçta her parti kendi liderini cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister. Ama biz akılcı davranıyoruz. 6 lider bir aradayız, akılcı politikalar üreteceğiz. O akılcı politikalarla yolumuza devam edeceğiz. 6 lider kader birliği yaptık, parti için değil, Türkiye için yaptık. Seçeceğimiz lider egosuna teslim olmayan bir lider olacak. Verdiği sözü tutacak, alt alta yazılan vaatlerin altına imzayı atacak, liderlere karşı o yükümlülüğü yerine getirecek ve bunu kamuoyuna deklere edecek.” dedi.

“SÜRPRİZ BİR ADAY YOK”

“Sürpriz bir aday çıkabilir mi?” sorusuna ise CHP lideri, “Yok hayır, sürprizlere yer yok. Akılcı politikalarla yola çıkmak lazım.” cevabını verdi.