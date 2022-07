Kılıçdaroğlu’ndan Demirtaş açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ın sözlerini değerlendirdi.

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın PKK konusundaki açıklamalarını ‘son derece önemli’ bulduğunu ifade eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ın haksız yere tutuklu olduğunu söyleyerek bir an önce serbest bırakılması gerektiğini açıkladı.

Türkiye 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi. Millet İttifakı’nın adayının kim olacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Adaylık için son dönemde öne çıkan isim olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, tüm delilleri görmezden gelerek partisinin PKK’nın uzantısı olmadığını savunmuş ve ‘silah bırakma’ çağrısında bulunmuştu.

“BİR AN ÖNCE SERBEST KALMASI EN BÜYÜK ARZUM”

Demirtaş’ın sözlerinin ‘son derece önemli’ olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Selahattin Demirtaş haksız yere tutuklu, siyasi bir tutuklu zaten. Bir an önce serbest kalması benim en büyük arzum. Demirtaş içeride olmasına rağmen inandığı yoldan dönmeyen, kararlılıkla demokrasiyi savunan, parlamentonun etkin bir kurum olmasını dile getirdiği görüşleri var. Bu görüşler gayet önemli. Bu arada sadece o değil Sayın Osman Kavala da bir an önce serbest kalmalı” ifadelerini kullandı.