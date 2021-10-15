Kılıçdaroğlu’ndan dolar yorumu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, doların yükselişine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamasında önce çıkan başlıklar şöyle:
-Önümüzdeki süreç bir zam yağmuru olarak vatandaşın önüne gelecek.
-Karakış fonu kurulması gerektiğini tekrarladım.
-Son 45 günde TL, dolara karşı yüzde 10 değer kaybetti
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.
Açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
-Rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır