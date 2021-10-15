Kılıçdaroğlu’ndan dolar yorumu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, doların yükselişine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında önce çıkan başlıklar şöyle:

-Önümüzdeki süreç bir zam yağmuru olarak vatandaşın önüne gelecek.

-Karakış fonu kurulması gerektiğini tekrarladım.

-Son 45 günde TL, dolara karşı yüzde 10 değer kaybetti

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

Açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

-Rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır