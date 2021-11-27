Kılıçdaroğlu’ndan ek gösterge açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3600 ek gösterge hakkının öğretmenlere verilmesi gerektiğini savundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı’na katıldı. Kılıçdaroğlu, öğretmenlere 3600 ek gösterge hakkının verilmesi gerektiğini söyledi. Çıkışta soruları yanıtlayan CHP lideri, Mersin mitingi için istedikleri meydana izin verilmemesine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı’na katıldı.

Kılıçdaroğlu, “Artık öğretmenler için Öğretmenler Meslek Kanunu diye özel bir yasanın çıkması lazım. Nasıl savcılar ve hakimler için ayrı bir kanun varsa öğretmenler için de ayrı bir kanun çıkması lazım. Özlük haklarının ayrı bir kanunla düzenlenmesi lazım. O toplumun çok ayrıcalıklı kesimini temsil ediyor öğretmen, sıradan bir meslek değil öğretmenlik” diye konuştu.

Öğretmenin “657” cenderesinden çıkartılıp farklı bir yere oturtulması gerektiğini, bu yasanın içine mutlaka 3600 ek göstergenin konulmasını istediklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, öğretmenlerin emekli olduğu zaman da aynı bütçeyle hayatını sürdürebilmesi gerektiğini dile getirdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere birer maaş ikramiye verilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, hiçbir öğretmenin yoksulluk sınırının altında maaş almaması gerektiğinin altını çizdi.

KHK İLE İHRAÇ EDİLEN AKADEMİSYENLER

Kemal Kılıçdaroğlu, “Bugün farklı düşünmenin ne kadar değerli olduğunu gelişmiş bütün ülkeler bir anlamda kavramıştır. Biz ise farklı düşünenleri hala cezalandırmaya devam ediyoruz. Barış Akademisyenleri ‘farklı düşündüler’ diye bunları üniversitelerden attık. Niçin? Niye atıyoruz, hangi gerekçe ile atıyoruz ve 21. yüzyılda yapıyoruz bunu. KHK ile görevine son verilenler, tabii beraat etmiş, takipsizlik verilmişse, hakkında hiçbir soruşturma açılmamışsa, bunların tamamının görevine iade edilmesi lazım. Türkiye’nin bu ayıptan kurtulması lazım” şeklinde konuştu.

4 ARALIK’TAKİ MERSİN MİTİNGİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı’nın ardından gazetecilerin 4 Aralık’taki Mersin mitingine ilişkin sorularını yanıtladı.

“Mitingimizden niye rahatsızlık duyuyorlar anlamakta zorluk çekiyorum. Demek ki bir kusurları var” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Sayın Vali Cumhuriyet Meydanı’nı yasaklıyor. Başka bir yer göstermiş. Mitingimizi yapacağız, Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek. Önümüze engeller koyabilirler, engeller çıkarabilirler ama bilmeleri gerekiyor, biz bütün engelleri aşmasını bilen bir partinin mensubuyuz, bu gelenekten geliyoruz.”