Kılıçdaroğlu’ndan ekonomiye dair açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ekonomiye dair önemli açıklamalar geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Londra temaslarını sonlandırdı. CHP lideri, ziyaretin son gününde bir bilgilendirme toplantısı yaptı. “Türkiye’nin bir pazar değil üreten bir güç olmasını istiyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere’nin başkenti Londra’daki temaslarını noktaladı.

Kılıçdaroğlu, burada çok sayıda akademisyen ve yatırımcıyla bir araya geldi. Ayrıca Türk öğrencilerle de görüştü.

CHP lideri, Londra’dan ayrılmadan temaslarını değerlendirdi. Ekonomiye yönelik “Türkiye’yi bu çıkmaz sokaktan çıkarmamız lazım” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Türkiye eğer teknoloji devrimini kaçırırsa, yine katma değeri yüksek ürün üreten ülkelerin pazarı haline dönüşür. Türkiye’nin bir pazar değil, üreten bir güç olmasını istiyoruz.” dedi.

CHP Genel Başkanı, bunları yaparken hukukun üstünlüğünü temel alacaklarını belirtti.

İktidara gelmeleri halinde Türkiye’deki gençlere fon sağlayacaklarını da aktaran Kılıçdaroğlu, “Şuna kesinlikle inanıyorum. Bizim gençlerimiz fazla değil, çok kısa süre içerisinde, Allah nasip ederse iktidarımızda göreceksiniz, büyük atılımlar yapacaklar. Avrupa bile şaşıracak, bu kadar güçlü atılımları yapacakları için.” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, gençlere yönelik olarak “Sandığa gidin” çağrısında da bulundu.

Kılıçdaroğlu, uyuşturucuyla ilgili iddiaları gündeme getirmesinin ardından kendisi hakkında suç duyurusu yapılmasını da değerlendirdi. “Keşke mahkeme açılsa da ‘Gel, mahkemede ifade ver’ deseler. Bütün baronların isimlerini tek tek sayacağım” dedi.

Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde Türkiye’nin uyuşturucu baronlarının at koşturduğu bir ülke haline gelmeyeceğini dile getirdi.