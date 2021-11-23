Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: 20 yıldır neredeydin?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan diyor ki ‘Bu ekonomik kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağız’. Bu ülkeyi başka birisi mi yönetiyor, 20 yıldır neredeydin? 1 dolar 1 liraydı, ne oldu? 12 lira oldu?” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, devletin planlamayla yönetileceğini söyleyerek, “İhtiyaçlar belirlenir. İhtiyaçlar sınırsızdır, kaynaklar sınırlıdır. Ekonominin temel felsefesi sınırsız ihtiyaçlar ile sınırlı kaynaklar arasında dengeyi oluşturmaktır. Üniversitede okuyan tüm genç kardeşlerimize sesleniyorum; sizleri üniversite bitirdikten sonra işsiz bırakan düzeni tepetaklak yıkacağız. Bu düzeni sonlandıracağız. 6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek. Kendi geleceğiniz için oy kullanın” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü olduğunu hatırlatarak, “Eğitime gerekli önemi, desteği verdik mi? Öğretmenin sorunlarını çözemediyseniz ülkenin sorunlarını çözemezsiniz. Gelecek kuşakları yetiştirecek olan o öğretmenlerdir. Sizi bu toplumun en saygın kişisi yapma konusunda elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. İtibarlı bir meslek haline getireceğiz öğretmenliği. 3600 ek göstergeyi oyalamadan vereceğiz. Sözleşmeli öğretmen, vekil öğretmen ayrımcılığını tamamen bitireceğiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bütün öğretmenlere bir maaş ikramiye vereceğiz. Okullardaki öğretmen açığını bitireceğiz. Köy okullarını tekrar açacağız” dedi.