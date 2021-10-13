Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seçim çağrısında bulundu.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, ‘Bir an önce sandığı getir kardeşim, sandığı getir’ diye seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yazıktır, günahtır, Osman Kavala neden hapiste, Selahattin Demirtaş neden hapiste? Türkiye’nin bir yol temizliğine ihtiyacı var” dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Bir an önce sandığı getir kardeşim, sandığı getir” diye seslenirken, “Erdoğan artık Türkiye’nin önündeki en büyük takozdur” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında özetle şunları söyledi:

VEYSEL’İN GÜNAHI NE?: Terörü bir insanlık suçu olarak gördük. 10 Ekim 2015 Ankara katliamı derin bir yara olarak duruyor. 102 yurttaşımız hayatını kaybetti. Bunların içinde 9 yaşında Veysel de vardı. Veysel’in günahı neydi?

NEDEN HAPİSTELER?: Masum insanların hapishanelerde kin ve intikam duygusuyla tutulmasını istemiyorum. Yazıktır, günahtır. Osman Kavala neden hapiste, Selahattin Demirtaş neden hapiste? Askeri öğrenciler, avukatlar neden hapiste? Türkiye’nin bir yol temizliğine ihtiyacı var. Adaleti getireceğiz. Kinle, öfkeyle devleti yönetmeyeceğiz.

BAHAR HAVASI: Çiftçi, esnaf, ev kadını, memur, sanayici kardeşim sana sesleniyorum; Türkiye’yi bu hale kim getirdi? Biliyorum Erdoğan ‘Bay Kemal’ diyecek ama sen de biliyorsun ki benim yetkim yok. Ama bana, bize yetkiyi vereceksiniz dostlarımızla beraber bu ülkede nasıl bir bahar havası estireceğimizi göreceksiniz. Milletin iradesi ile iktidar olduğumuzda çöpten kağıt toplayan herkesin sosyal güvenliği olacak. Mazlumdan yanayız, çünkü mazlumun ahı indirecektir şahı. Kendisini şah görenler, padişah görenler mazlumların karşısında nasıl düştüklerini göreceklerdir. Demokratik yollarla göreceklerdir. Bunu sağlayacağız.

KAÇACAK MI?: Kimin sorunu varsa ilk başvurduğu adresin CHP olduğunu bütün milletime duyurmak isterim. 3600 gösterge yıllardır söylüyorum. Sonunda Erdoğan, ‘ben 3600’ü vereceğim’ dedi. Gayet güzel, demek ki sözümüzü dinlemeye başladı, bu iyi işaret. ‘Kuru kuruya söz vermeyiz, biz yaparız’ diyor. Eyvallah. Sen yaptın da ben elinden mi tuttum? Sanıyor ki Kılıçdaroğlu bunu bir kez söyledi, artık unuttu, mesele bitti. Yok kardeşim 3600 ek gösterge sağlanıncaya kadar her gün dillendireceğim. ‘2022’de yapacağız’ diyor. Kaçacak mı 2022’de ne yapacak?

EYT’LİLER ŞANSLI: Öğretmen, sağlık çalışanı, polisler, din görevlileri, infaz koruma memurları bunların tamamına 3600’ü vereceksiniz. Vermezseniz söke söke alacağız. EYT’liler biraz şanslı onlar ‘terörist’ grubunda değil, onlar türedi grubundalar. Erdoğan onlara türedi demişti. Onların da haklarını teslim edeceğiz.

FAİZ LOBİSİNİN ADAMI: 2021’in ilk 9 ayında bu ülkenin tefecilerine, Londra’daki tefecilere ödedikleri faiz 124 milyar lira. Bütün vatandaşlarıma özellikle AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim, faiz lobisinin Türkiye’deki bir numaralı adamı Erdoğan’dır.

31 KEZ ZAM YAPTILAR: Kış gelmeden 2021’in ilk beş ayında, 1 milyon 525 bin abonenin elektriği kesildi. İnsanlar açlıktan mı ölmüş, ‘hayır efendim fazla yemek yedi onun için öldü’ diyecekler. 2020 Ekim’inden 2021 Ekim’ine kadar tam 31 kez elektrik, doğalgaz ve akaryakıt ürünlerine zam yaptılar. Bunlara rağmen çıkıyor, milletin önüne komedi gibi, gerçekten komedi gibi. ‘Amerika’nın, İngiltere’nin halini görüyorsunuz değil mi?’ diyor.

EN BÜYÜK TAKOZ: Bunlar devleti yönetemezler. Erdoğan artık büyümesi ve ilerlemesi konusunda Türkiye’nin önündeki en büyük takozdur. Demokrasinin önündeki en büyük takozdur. Türkiye büyüyecek, gelişecek ama önüne çıkmış her şeyi engelliyor.

KARA KIŞ FONU: Kendisine önerdim. Süratli bir şekilde kara kış fonu oluştur. Belki hoşuna gitmeyebilir, bahar fonu de, saray fonu de. Kaynaklarını da kendisine söyledim.

VERGİ CENNETLERİ: Efendim, vergi cennetleri listesini bilmiyorum diyebilir. O zaman kardeşim bana bir telefon edeceksin. ‘Eey Bay Kemal’ diyeceksin, ‘şu listeyi bana gönder’ diyeceksin. Söz veriyorum yarım saat içinde sana göndereceğim.

‘Otobüslere hurda desteği vereceğiz’

ŞOFÖR OKULU: Araç muayene istasyonun fiyatları ancak enflasyon kadar artacak, 20 yaşını doldurmuş kamyonlar, TIR’lar, otobüslere hurda desteği vereceğiz. K1 belgelerinin satışına ve devrine izin vereceğiz. Bizde de nakliye sektörünün işini çok iyi bilen şoförlere ihtiyacı var. YÖK’ün şoför okulu, otobüs sürücülüğü yüksekokulu, TIR sürücülüğü yüksekokulu diye iki okul açmamız lazım. Şoför kardeşim az kaldı, seçimlerden sonra göreceksin. Bu sorunları öyle 10 yılda 15 yılda 7 yılda çözülecek değil, bu sorunların tamamı bir yılda çözülür. Çözmezsek zaten siyaseti bırakırız.