Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a jet yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü teklifi ile ilgili Erdoğan’ın açıklamasına yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsüne yasal güvence teklifine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelen “çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım“ çağrısına, sosyal medya üzerinden jet hızıyla yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup konuşmasını tamamlamasından kısa süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız. Bu kullandığın zehirli dili de artık bırak, çok çirkin bir üslubun var. Türkiye için iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Senin yasakçı zihniyetine rağmen, özgürlükler getirmeye çalışıyoruz.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı’nın çağrısına şu karşılığı verdi: “Ne olduğunu bilmiyoruz. Nedir, görelim. Diyor ya içine şunu da koyacağım, bunu da koyacağım. Ne dediğini bilmiyoruz. Bir getirsin görelim, sonra bakarız. Biz bir endişenin ortadan kalkması için mücadele ediyoruz. Bunun içerisine işte ‘ben şunu da koyacağım, bunu da koyacağım’. Karşı tarafın söylediği sözleri söyleyiş biçiminden biz samimiyet görmüyoruz. Ama bir görelim istiyoruz. Biz bir yasayı çok yalın haliyle getiriyoruz. O yasanın genişletilmesi ve anayasaya götürülmesiyle ilgili karşı taraf bir şey söylüyor. İlk önce ne söylüyor onu anlamamız gerekiyor. Onu anladıktan sonra cevabımızı vereceğiz.”