Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Kenan Evren kafasındasın

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü mitinginde kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Bırak palavrayı” dedi. Erdoğan’a “Kenan Evren kafasısın” eleştirisinde bulunan Kılıçdaroğlu, “biz özgürlükçüyüz, reformcuyuz” ifadesini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugünkü konuşmasında kendisine, “Bay Kemal Sakarya Arifiye’de bu ordunun başkomutanı olarak Tayyip Erdoğan ne yaptı? Orada fırtına obüslerinin teslim törenini yaptı. Senin hayatında aklında böyle bir şey var mı ya! Böyle bir şey yapabilir misiniz ya!” diye seslenen Erdoğan’a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, Sakarya Tank Palet Fabrikası’ndaki Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni’nde Erdoğan’ın açıklamalarını askerler ve komutanlar tarafından alkışlanmasını eleştirmişti.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan bırak palavrayı. Benimle ilgili iftiralarını askerlere alkışlattın. Sen artık Kenan Evren kafasısın, biz özgürlükçüyüz, reformcuyuz.

Komuta kademesine tekrar sesleniyorum; siyaset istiyorsanız, o kutsal üniforma ile yapamazsınız. İzin vermem. Türkiye’nin askerisiniz siz!”