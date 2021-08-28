Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Öfke nöbetleri alarm veriyor

Muğla’da yaşanan yangın felaketi sonrası bölgeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, el birliği ile bu sıkıntıların aşılacağını söyledi.

Muğla’da son orman yangınlarından büyük zarar gören mahalleleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu, “Yaşadığınız sıkıntılar sadece sizin değil, Türkiye’de yaşayan 83 milyonun sıkıntısı. Bu felaketi inşallah el birliğiyle aşarız” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde orman yangınlarından etkilenen mahalleleri ziyaret etti, afetten etkilenen vatandaşlara moral mesajları verdi, “Bu felaketi inşallah el birliğiyle, gönül birliğiyle aşarız” dedi. Kılıçdaroğlu, Yeniköy mahallesinde yangın sonrası kurulan Bodrum Koordine Merkezi’ni ziyaret etti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve muhtarlardan yangınla ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra yangından zarar gören Yukarı ve Aşağı Mazı, Bozalan ve Türkevleri mahallelerine geçti.

Tarım arazileri zarar gören mahalle sakini üreticileri dinleyen Kılıçdaroğlu, ormanların akciğerler olduğunu, onlar sayesinde nefes alındığını, doğaya, yeşilliğe bakınca manevi bir huzur hissettiğini söyledi. Türkiye’nin çok büyük bir felaket yaşadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Bu felaketi inşallah el birliğiyle, gönül birliğiyle aşarız” dedi. Kılıçdaroğlu, “Yaşadığınız sıkıntılar sadece sizin yaşadığınız sıkıntılar olmanın ötesinde, Türkiye’de yaşayan 83 milyonun sıkıntısı oldu. Hepimizin gözü, yüreği, kalbi buradaydı. İnşallah daha fazla büyümez diye hepimiz dualar ediyorduk. Elimizden gelen çabaları gösteriyorduk” ifadelerini kullandı. Bölge halkına geçmiş olsun dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, “Elimizden geldiğince var olan yaraları onarmaya, sarmaya çaba harcayacağız” diye konuştu.

‘Askerimizin dönmesini sevinçle karşıladık’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Askerlerimizin, Afganistan’dan dönmeleri konusunda alınan kararı, evlatlarımızın aileleriyle birlikte biz de büyük bir sevinçle karşıladık” dedi.

Kılıçdaroğlu, Muğla’da CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanıyla yaptığı toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Afganistan’da herkesi düşündüren ve kaygılandıran gelişmeler olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Dolayısıyla bizim askerlerimizin, Afganistan’dan Türkiye’ye dönmeleri konusunda alınan kararı, evlatlarımızın aileleriyle birlikte biz de büyük bir sevinçle karşıladık. Hiçbir evladımızın burnu kanamasın” diye konuştu. Afganistan’dan Türkiye’nin çekilmesini defalarca istediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Uluslararası bir sözleşme olmadan, NATO’nun bir sözleşmesi olmadan, BM’nin bir kararı olmadan, askerlerimizin orada tek başına durmasını doğru bulmuyorduk” dedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye’ye gelen Afganların kendi ülkelerine gönderilmesi konusunda hükümetin karar almasını istediklerini ifade ederek, “Eğer çok istiyorsa tamamını sarayına alsın. Saray nasıl olsa çok geniş” dedi.

‘Elinizi cebinize atmayacaksınız’

Yangında güzel bir dayanışma kültürünün sergilendiğini belirten Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının yangında zarar görenlere hayvan, yem, beyaz eşya, zeytin ve keçiboynuzu fidanları dağıtacağını belirterek şunları kaydetti: “TOKİ ve AFAD da kendi üstlerine düşenleri yerine getirmeye çalışıyor. Bunu yaparken bazı belgeler imzalatıyor. Buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. İster TOKİ ister AFAD vatandaşı borçlandırdığında, yapılan evle ilgili paranın belli bir miktarını geri istediğinde biz 11 büyükşehir belediyesi olarak vatandaşa yüklenen borcun tamamını karşılayacağız. Hiçbir vatandaşımız elini cebine atmayacak. Bunu hükümet yaparsa mutlu oluruz. Yapmazlarsa biz yapacağız” sözü verdi.

‘Erdoğan’ın öfke nöbetleri alarm veriyor’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göçmen sorunu ve Merkez Bankası rezervleriyle ilgili tartışmalar üzerinden kendisine ve partisine yönelttiği eleştirilere de yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Erdoğan ülkeyi yönetemiyor” diyerek, şu ifadeleri kullandı: “Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş. Ben Erdoğan ve hakaretlerini elbette ciddiye almıyorum ancak ülkem için kaygılıyım. Erdoğan’ın öfke nöbetleri alarm veriyor; söylediklerine azami ihtiyatla yaklaşmak gerekir.”