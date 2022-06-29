Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Yapamayacağını biliyorsun

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi.

Erdoğan’ı eleştiren Kılıçdaroğlu, “Arada bir Yunanistan’a ‘beni kızdırmayın, yok gelirim, yok giderim’, Suriye’ye yok ‘operasyon yapacağım’, yok ‘şunu yapacağım.’ Yapamayacağını ben de biliyorum, sen de biliyorsun” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İktidara sert eleştiriler yönelten CHP lideri, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin grup konuşmasında orman yangınlarına ilişkin iddialarına da yanıt verdi. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

GÖREVDEN ALINMIŞ: İstanbul’da Türk Ocakları’nın düzenlediği toplantıya katıldım, adalet vurgusunu yaptım. Sabah bir haber, Türk Ocağı il yönetimi görevden alınmış. Ya bizim konuşmaya ihtiyacımız var, kavgaya değil. İslam dünyasında dünya kadar sorun var, kan akıyor. Kan durmasın mı?

RÜTBELERİ DİKECEĞİZ: Sabri Uzun, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu’nun haksız yere görevden alınması üzerine bir tweet attı. ‘Yanlış yapıyorsunuz’ dedi. Vay sen misin bunu söyleyen. Arkasından Hanefi Avcı, Selahattin Demirtaş’la ilgili AİHM kararının uygulanması gerektiğini söylüyor. ‘Vay sen misin bunu diyen.’ İkisinin de rütbeleri sökülecek. Gerekçe, FETÖ terör örgütü ile iltisaklı. Onların sökülen rütbelerini aynen dikeceğiz, iade edeceğiz.

ŞEKER TEPKİSİ: Şekerde hiçbir sıkıntımız yoktu. IMF’nin talimatına uydular. Esiyor ya bazen, dinlemeyiz falan filan onu bakmayın millete söylüyor. Ama öbür taraftan gelen her talimatı aynen uyguluyor. Kotayı uyguladılar, şeker üretimimiz düştü. Yetmedi ‘satın’ dediler, sattılar şeker fabrikalarını. 24 yıl sonra Türkiye şeker ithal etmek zorunda kaldı.

KAÇAK ÇAY TEPKİSİ: Bu iktidar yabancı çay üreticilerine çalışıyor. Sözüm söz, bize oy versinler veya vermesinler. İktidar olacağız. Rize’nin meydanında sözüm var, kaçak çayları toplayıp tamamını yakacağım.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR: Erdoğan beni dinlese çok şey olacak aslında. Ama dinlemiyor. Fakat arada bir de dinliyor. Üç hafta önce şeker hastası diyabetli çocuklar için ‘Bunların daha konforlu bir yaşam sürmesi lazım, bunu düzeltin’ demiştim. Söz vermiş, ‘ben bunu yapacağım’ demiş. Teşekkür ederim kendisine beni dinlediği ve diyabetli çocuklara bu katkıyı verdiği için.

YAPIYORSAN YAP: Halka doğruları söylememek gibi bir gelenekten geliyorsanız devleti sağlıklı yönetemezsiniz. Arada bir efelenirsiniz ama efelendiğinizle kalırsınız. Mavi Marmara’da hayatını kaybeden şehitlerimiz vardı. Yeri göğü inletiyordun. İsrail’i suçluyordun. Ölenlere sahip çıktılar mı, çıkmadılar. Yunanistan’a efeleniyor beyefendi. 2017’de ‘Yunanistan Ege adalarının 18’ini işgal etti’ diyorum. Her söylediğime laf yetiştiriyorsun, şu adalar ile ilgili bir cümle kur diyorum , kuramıyor. Arada bir gidip Yunanistan’a ‘işte beni kızdırmayın, yok gelirim, yok giderim,’ Suriye’ye ‘yok operasyon yapacağım, yok şunu yapacağım, yok bunu yapacağım’. Yapıyorsan yap kardeşim. Ne bağırıp duruyorsun? Yapamayacağını ben de biliyorum, sen de biliyorsun.

ECEVİT ÖRNEĞİ: Biz Güney Kıbrıs Rum yönetimini tanımıyoruz. İspanya’da NATO toplantısı var. Beyefendi itiraz etmemiş. Onunla şimdi aynı masada, salonda yemek yiyecek. ‘Biz onu tanımıyoruz o gelecekse KKTC de burada olmalı’ diyemiyor. Bu mu devleti yönetiyor ya. Bize de bir dönem ‘gel’ dediler. Kıbrıs dolayısıyla, Ecevit’te dedi ki ‘olur geliyorum’. Ecevit ile Erbakan gittiler, Kıbrıs’ın Türk kesimini aldılar, bitti mesele.

BAHÇELİ’YE YANIT: Bahçeli ‘sen orman yangınlarının olacağını nereden biliyorsun’ diyor. Yaa bütün dünya biliyor. Anladığım kadarıyla iklim değişikliği ile ilgili tek bir makale, yazı okumamış. BM’nin dünya kadar yayını var. Akdeniz Havzası’nda yangının daha fazla çıkacağına dair yazılar yazıldı. Allah akıl fikir versin. Bu yangının çıkacağını bir yıl önceden sadece ben değil, bütün dünya söyledi.