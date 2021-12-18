Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısını yineledi. Kılıçdaroğlu, seçim kararının dövizi düşüreceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Emin olun sandık geldiği andan itibaren döviz de düşer” dedi.

Çeşitli programlar için kente gelen Kılıçdaroğlu, Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Sanayi Odası’nı (KAYSO) ziyaret etti.

KAYSO ziyaretinin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ekonomideki gelişmeleri hem KTO hem de KAYSO ile görüştüğünü dün de TÜSİAD başkanını aradığını aktararak ekonomik gidişin pek parlak olmadığını söyledi.

Ciddi sorunlar olduğunu, dövizin, doların kontrol edilemediğini belirten Kılıçdaroğlu, “Hükümet büyük bir kayıtsızlık içinde. Türkiye’nin yönetilmediğini, savrulduğunu görüyoruz” dedi.

Dün gelişen olayların toplumdaki kaygıyı artırdığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Ülkeyi yönetenler, ülkeyi seviyorlarsa insanlara, ticaret erbabına, sanayiciye, çiftçiye, esnafa kısacası 84 milyona saygı duyuyorlarsa bir an önce seçim sandığını milletin önüne getirsinler. Emin olun sandık geldiği andan itibaren döviz de düşer. Bunu bilmelerini isterim” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin daha büyük sıkıntılara girmeye zamanı da yoktur, tahammülü de yoktur, doğru değildir. İşsizliğin geldiği noktaya bakın. Dolayısıyla bu atmosfer Türkiye’yi daha kötüye götürür. Daha kırılgan bir ekonomi istemiyoruz, daha güçlü bir Türkiye istiyoruz. Daha güçlü bir Türkiye’nin yolu da milletin iradesine başvurmaktır. Milletten kimse korkmasın, millet bizim milletimiz, onun sağduyusuna da güvensin. Kendileri eğer çok güzel şeyler yaptıklarına inanıyorlarsa ki öyle söylüyorlar, o zaman neden korkuyorlar, neden çekiniyorlar, sandığı getirsinler, 5 yıl daha yetki alsınlar, ülkeyi yönetsinler. Eğer vatandaş güvenmiyorsa zaten değiştirecektir.”

“Baskıyla, terörle Türkiye’nin önünü kesmek, demokrasinin önünü kesmek doğru değildir” diyen “En büyük arzumuz budur, bir an önce seçim, bir an önce seçim. Sandığın milletin önüne getirilmesi lazım” ifadelerini kullandı.