Kılıçdaroğlu’ndan F-35 açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan F-35 savaş uçakları hakkında açıklama geldi.

CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün Parti Genel Merkezi’nde basına kapalı toplandı.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Biden ile olan görüşmesi ele alındı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “Bir burada yansıtılan var, bir de orada yansıtılan var. Burada yansıtılan ile orada söylenen birbirini tutmuyor. Böyle toplantılardan sonra ülkelerin bir kazanım elde etmiş olması gerekiyor. Bizim kazanımız mı var, kaybettiğimiz bir şey mi var?” dedi. Kılıçdaroğlu, F-35 ve F-16’lara dikkat çekerek, “Orada paramız var ve biz F-16’ya fit olur duruma geldik. Bu da F-35’e göre muharebe kabiliyeti açısından düşük. Burada bir sıkıntı var. Burada, Türkiye’nin elde ettiği bir şey yok, kaybettiği bir şey var. İktidar kamuoyuna gerçekleri yansıtmıyor. F-35 ile ilgili bir kazanıma dönüşmedi. Suriye ile ilgili… YPG ve PYD ile ilgili bir kazanıma dönüşmedi. Biden ile Erdoğan görüşmesinde Türkiye lehine ‘şudur’ diyebileceğimiz, altını çizebileceğimiz bir şey yok. Ama aleyhine görülen şeyler var. O yüzden de bu görüşmeyi yeterli bir görüşme olarak, Türkiye’nin menfaatlerini öngören bir görüşme olarak görmüyoruz” yorumunu yaptı. Öte yandan Kılıçdaroğlu yarın Yozgat’ta olacak.