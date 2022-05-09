Kılıçdaroğlu’ndan gece yarısı paylaşım

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında açıklama yaptı.

Karadeniz gezisinde gazetecilerle çektirdiği fotoğrafa tepkiler dinmeden Ali Koç ile polemiğe giren İBB Başkanı İmamoğlu tartışmalara konu olurken, şimdiye kadar sessizliğini koruyan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gece yarısı bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, “Bayramımızı bile karamsar geçirdik. Gülümsemeyi unuttuk, halkımız yorgun. Pes etme vakti değildir. Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz ziyaretinde kendisine eşlik eden gazetecilerle fotoğrafı çok tartışıldı. Kendi seçmen kitlesinden de tepkiler alan İmamoğlu, daha sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile polemiğe girdi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN GECE YARISI PAYLAŞIMI

Tartışmalara konu olan İmamoğlu’na hem sanat hem de Fenerbahçe camiasından tepkiler üst üste geldi. Bu gelişmeler karşısında şimdiye kadar sessizliğini koruyan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gece yarısı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

“HAYATA KÜSSÜNLER, UYKULARI KAÇSIN”

Kılıçdaroğlu paylaşımında “Bayramımızı bile karamsar geçirdik. Gülümsemeyi unuttuk, halkımız yorgun. En büyük hırsızlığa yaşam enerjimizi çalarak imza attılar. Ancak maratonun son yüz metresindeyiz ve kazanıyoruz. Pes etme vakti değildir. Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın.” ifadelerine yer verdi.