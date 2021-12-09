Kılıçdaroğlu’ndan Göbeklitepe’ye ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Göbeklitepe’ye ziyaret gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan, 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe’yi ziyaret etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Şanlıurfa’da, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Göbeklitepe’yi dolaştı.

Ören yeri hakkında Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ’dan bilgi alan Kılıçdaroğlu, buradaki eserleri bir süre inceledi.

Kılıçdaroğlu, alanı gezmeye gelen ziyaretçilerle de sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.