Kılıçdaroğlu’ndan göçmen açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göçmenlerin 2 yıl içinde ülkelerine gönderileceğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda 2 yıl içerisinde Türkiye’deki tüm sığınmacıları memleketlerine davul ve zurnayla göndereceklerini belirterek “Bu millete sözüm sözdür, kesin. Irkçılık yapmadan. Çünkü onların kabahati yok” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için Kırklareli’ne geldi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın da eşlik ettiği ziyarette Kılıçdaroğlu’nun ilk durağı Yayla Mahallesi’ndeki Atatürk Evi oldu. Kılıçdaroğlu’nu burada CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, diğer belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar karşıladı. Atatürk Evi’ni gezen Kılıçdaroğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu’nu makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na burada Osmanlıca ve Türkçe nutuk kitabı ve Atatürk’ün yağlı boya portesi hediye edildi. Daha sonra Kılıçdaroğlu, bir düğün salonunda STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmasında milletin sorunlar altında ezildiğini söyledi. Sorunları çözecek olan kurumun siyaset kurumu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu “Devlet, adaletle yönetilir, liyakatle yönetilir. Adaletin ve liyakatin olmadığı yerde devlet dediğiniz kurum yara alır, temelleri sarsılır. Çok tipik ve basit bir örnek vereceğim; hafızanızda kalsın. Devlet ve siyasi partiler arasındaki farkı bilmeniz açısından. Devlette en alt makam memur olmak istiyorsunuz; şube müdürü ya da şef olacaksınız. Önce KPSS sınavına gireceksiniz, sınavda başarılı olacaksınız, atamanız yapılacak, düz memur oluyorsunuz ama henüz asaletiniz onaylanmadı, aradan bir süre geçecek, iyi yorumlar alacaksınız, sonra şeflik sınavına gireceksiniz devlette en alt kademede şef olacaksınız. Peki, bakan ya da milletvekili olmak için? İki şeye ihtiyaç var; bir savcılıktan iyi hal kağıdı, iki ilkokul diploması. Devlette liyakat neden önemli? İşte, bu nedenle önemli. Devletin hafızasını, bürokrasi tutar. Siyasi partilerden devletin hafızası olmaz. Dünyanın bütün ülkelerinde bu böyledir. Adaletle yönetilen bütün ülkelerde bu böyledir” dedi.