Kılıçdaroğlu’ndan HDP açıklaması: Elbette görüşeceğim

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşme gerçekleştireceğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasının ardından ‘HDP ile görüşecek misiniz?’ sorusuna yanıt verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesinin ardından şimdi gözler HDP’den gelen çağrıya çevrilmişti.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ‘Kılıçdaroğlu’na kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz’ diye seslenmişti. Bu çağrıya CHP yeşil ışık yakmıştı. Grup Başkanvekili Özgür Özel, ‘HDP’ye ziyaret olasıdır’ demişti.

KILIÇDAROĞLU’NDAN YENİ AÇIKLAMA

CHP Genel Merkezi’nde Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla bir araya geldi. CNN Türk muhabiri Melike Görür son bilgileri Genel Merkezi’n önünde aktardı;

Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olacağının duyurulmasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu’nu davet etmişti. Ve CHP liderinin de bu davete nasıl cevap vereceği merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu o sorunun cevabını bir demeçte verdi. Kılıçdaroğlu, ‘Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye’nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP’yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir?’ ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun haftaya HDP ile bir görüşme yapması, HDP Genel Merkezi’ne bir ziyarette bulunması bekleniyor.

ADAYLIK SONRASI MYK’YI İLK KEZ TOPLUYOR

CHP lideri bugün de MYK’yı ilk kez adaylığının ilan etmesinin ardından toplayacak. Saatler 14.00’ü gösterdiğinde o toplantı başlayacak. Toplantının gündemi ise Kılıçdaroğlu’nun bundan sonra ki yol haritası olacak. O yol haritası MYK üyeleriyle birlikte değerlendirilecek.

KILIÇDAROĞLU, PARTİSİNDEN İSTİFA EDECEK Mİ?

Aslında CHP liderinin Cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından partisinden istifa edip etmeyeceği merak ediliyordu. Ancak zaten o açıklanan ortak mutabakat metninde bu sorunun cevabı da var. CHP lideri eğer iktidara gelmeleri halinde ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçene kadar partisinin genel başkanı olmayı sürdürecek.

Kılıçdaroğlu’nun salı günü yaptığı veda ise aslında Meclis Grubu’na yaptığı bir vedaydı. Ve sonrasındaysa seçim süreci boyunca parti genel merkezinde ve başka illerde olacak. Her salı Meclis’te olduğu gibi bu kez diğer illerde saatler yine 13.30’u gösterdiğinde açıklamalarda bulunacak, seçmenle bir araya gelecek.

KILIÇDAROĞLU’NA İL ZİYARETLERİNDE KİMLER EŞLİK EDECEK?

Millet İttifakı’nın içerisindeki genel başkanlarının CHP liderine eşlik etmesi de beklentiler arasında. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı söylenen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın da eşlik etmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu aday olmasının ardından ilk ziyaretini ise Kahramanmaraş’a yapacak, deprem bölgesine gidecek. Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay’a ziyaretlerde bulunacak. Malatya ve Kahramanmaraş’ta Kılıçdaroğlu’na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik edecek. Hatay’da ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşlik etmesi bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞINI YSK’YA BAŞVURMASI İÇİN ÖNÜNDE 3 SEÇENEK VAR

Yarın 10 Mart’ta seçim ilan edilecek ve bundan sonra Kılıçdaroğlu’nun adaylığını YSK’ya başvurması için önünde 3 seçenek var. Onlardan biri ise 100 bin imzayla aday olması. Diğer bir seçenek de CHP grubunun kararıyla aday olması. Diğer bir seçenek ise hem CHP grubunun hem de İYİ Parti grubunun ortak kararıyla birlikte YSK’ya adaylık başvurusu yapması. İşte bu seçenekler de bugün MYK’da değerlendirilecek.

Ayrıca MYK’da seçim güvenliği de gündeme gelecek konular arasında yer alıyor. MYK’nın bitmesinin ardından Kılıçdaroğlu, seçim koordinasyon ekibiyle bir araya gelecek. Bundan sonraki yol haritası da o toplantıda değerlendirilecek.

HDP’DEN ÇAĞRI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından çağrıda bulunmuştu. Sancar çağrısında, ‘Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı açıklandı. Öncelikle ‘hayırlı olsun’ diyim ve hemen ekleyeyim; Bekliyoruz kendisini… Bizlerle görüşmeye bekliyoruz.’ demişti.