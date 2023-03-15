Kılıçdaroğlu’ndan HDP’ye kritik ziyareti

Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü 13.00’te HDP’yi ziyaret edeceğini duyurdu.
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halkların Demokratik Partisi’ni (HDP) ziyaret edecek.
Kılıçdaroğlu, partinin eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşecek.
Ziyaretin cumartesi günü saat 13.00’te yapılacağı bildirildi.
CHP lideri, hafta başında konuyla ilgili bir açıklama yaparak, “HDP’nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar.” demişti.