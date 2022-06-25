Kılıçdaroğlu’ndan hükümete sert sözler

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete ekonomi üzerinden sert sözlerle yüklendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Haramilerin iktidarını yıktığımızda aydınlık Türkiye’yi göreceksiniz” dedi.

stanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmette 3. Yıl Sunumu”na Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP’nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski başkan Nurettin Sözen, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu ve çok sayıda partili katıldı.

‘Altı lider kararlıyız’

Aydınlık ve adaletli bir Türkiye için yola çıktıklarını, Türkiye’yi yirmi birinci yüzyılın parlak bir yıldızı haline getirmeye kararlı olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız” dedi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti “Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok. Kararlıyız, evet beraberiz. Evet birlikteyiz. Evet Millet İttifakı’yız. Ayrı partileriz, ayrı programlarımız var, doğru. Hedeflerimiz farklı olabilir ama ortaklaştığımız alanlar var. Demokrasi, adalet, devlette liyakat, siyasetçinin halkına hesap vermesi, kadın erkek eşitliği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye, itibarlı, onurlu bir Türkiye, saygın bir dış politika gibi temel konularda beraberiz… Bize güvenin Türkiye’yi aydınlığa ya çıkaracağız ya çıkaracağız.”

Helalleşme söylemine açıklık getiren Kılıçdaroğlu, “Helalleşme, gücü elinde tutanın yaptığı haksızlık dolayısıyla kişiden özür dilemesi demektir. Yoksa tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenle de helalleşeceğiz diye bir şey yok. Onun hesabını mutlaka soracağız… Haramilerin olduğu yerde adalet olmaz, halkın hakkı yenir. Haramilerin iktidarını yıktığımızda aydınlık Türkiye’yi göreceksiniz… Altı lider, kararlıyız” dedi.

Kılıçdaroğlu, programın ardından Eyüpsultan, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerini ziyaret etti.