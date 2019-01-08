Kılıçdaroğlu’ndan hükümete tepki

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında AK Parti hükümetinin politikalarını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları:

2019 bir umut yılı olsun, huzur yılı olsun diyoruz. 2019 herkesin işi, aşının olduğu bir yıl olsun diyoruz 2019’da Türkiye’ye baharın gelmesini bekliyoruz.

2018’de 15 Temmuz şehitleri için toplanan para ne oldu diye sorduk, bugüne kadar yanıt alamadık. Şehitlerimiz arasında ayrım devam ediyor. Malul sayılmayan gazilerimiz var, sorunları çözülmüyor.

Vatandaşı koyun olarak görüyorlar, ne yaparsam yapayım gelip bana oy verecekler diyor. Taşeron sorunu devam ediyor. Biz bunun peşini bırakmayacağız. Bütün taşeron işçilere benim sözüm var, sen de sendikalı olacaksın, sen de hakkını alacaksın.

Bizim baskılarımız sonucu taşerona kadro verildi ama kölelik bitmedi. Maaşına sadece yüzde 4 zam veriyorlar. Sen diğer işçilere ne veriyorsan onu da tanımak zorundasın.

TOKİ işçileri aylardır maaşlarını alamıyorlar, aylardır. Bugün Meclis önünde haklarını aramaya geldi müdahale ile karşılaştılar. Niye hak aradıkları için…