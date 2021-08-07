Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylıkları hakkında konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinin konuşulması hakkındaki soruya “Büyükşehir belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli. Başarılarının sürekli olmasını isteriz” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinin konuşulması hakkındaki soruya Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

* Bir ittifakımız var. Adı Millet İttifakı. Millet İttifakı ile oturup konuşmadan, bir ismin dillendirilmesi kadar yanlış bir şey yok. Cumhur İttifakı’nda herkes bir kişinin sözüne biat ediyor. Orada aklı kullanmak yok.

* Millet İttifakı’nda demokrasi kültürü var. Demokrasilerde oturur tartışırız. Bana sorulduğunda ‘Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir’ dedim. Talep gelirse olunur.

* Medya isimler, kişiler üzerine odaklanmış vaziyette. Yanlış buradan başlıyor. Seçilecek Cumhurbaşkanına o kadar büyük yetkiler veriyoruz ki, nefsine, duygularına hakim olmayıp ‘Ben burada kalacağım’ dediği andan itibaren bir başka felaketin kapısını açıyor.

* Büyükşehir belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli. Başarılarının sürekli olmasını isteriz. Elbette daha iyi ve daha güzel yerlere gelebilirler.