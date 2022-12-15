Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na mesaj

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu hakkında açıklama yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis kararı sonrası Almanya ziyaretini iptal edip İstanbul’a döndü. Kılıçdaroğlu, daha sonra kendisini karşılayan İmamoğlu ile bir araya geldi. CHP liderinin burada “16 milyona hizmete devam et” diyerek İmamoğlu’nun muhtemel adaylığı üzerinden mesaj vermesi dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nun cezasının belli olmasının hemen ardından Almanya ziyaretini iptal ederek yurda döndü.

Kılıçdaroğlu’nu İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşıladı. Daha sonra Saraçhane’deki İBB binasına geçen Kılıçdaroğlu’nun burada yapmış olduğu açıklamalar dikkat çekti. CHP lideri “16 milyona hizmete devam et” diyerek İmamoğlu’nun muhtemel adaylığı üzerinden mesaj verdi. İşte Kılıçdaroğlu’nun o açıklamaları;

“GÜLÜMSEMENE BAK VE 16 MİLYONA HİZMET ET”

“Hüzün bize yakışmaz. Çünkü, biz haklıyız. Haklı olduğumuz sürece, her zaman gülümsemeliyiz. Haksızlıklara karşı gülümsemeliyiz. Bütün bu haksızlıkları düzelteceğiz. Düzeltme konusunda da irademizi, hep beraber, birlikte dile getireceğiz.

Ekrem Başkan’ın haksızlığa uğraması, aslında 16 milyon insanın hakkının gasp edilmesi anlamına gelir. Eğer bir yargı, 16 milyon insanın hakkını gasp ediyorsa, o yargı yargı değildir. O yargı, birilerine kendi iradesini teslim etmiş yargıdır. Onlara biz, hâkim demeyiz. Hâkim olanların egemen olduğu bir yargı olur o yargı. O açıdan Sayın Başkan, hiç moralini bozma. Gülümsemeni sürdür. Hayata gülümsemeyle bak. Eşine, çocuklarına, yakınlarına gülümsemeyle bak. Ve 16 milyon insana, gülümsemeyle hizmet et. Bundan en ufak bir endişen olmasın. 16 milyon seni kucaklıyor.