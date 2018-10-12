Kılıçdaroğlu’ndan İnönü yanıtı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Belediye Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Erdoğan’ın İnönü ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu,”İnönü, Katar şeyhinden bedava uçak almadı o ayıbı asla Türkiye’ye getirmedi hibe uçağa binmedi yedi düvele diz çöktürdü” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Belediye Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

”Huzuru hepimiz istiyoruz. Ama 16 yıllık tecrübeye bakıyoruz huzur yok. Demek ki önümüzde ciddi bir süreç var. Bu süreci hepimiz dikkatle değerlendirerek sandığa gitmek zorundayız.

”CHP’Lİ BELEDİYELERİN ELİNE SU DÖKEMEZ”

Yerel yönetimlerde hiçbir siyasal parti CHP’li belediyelerin eline su dökemez. Bunu rahatlıkla söylebiliriz. Yerel yönetimler bize kızabilirler bazı hizmetleri yanlış bulabilirler. Yerel yönetimler metro deyince akla CHP gelir. Sıfır yaşından başlayarak bütün çocuklara süt uygulaması ilk yapan yine bizim belediyeler.

”SONUNDA İTİRAF EDİLDİ”

İstanbul hepimizin göz nuru gözbebeği gibi korumamız gereken bir kent. Haliç’i ile denizi ile İstanbul. Ne yapıldı İstanbul’a? Sonunda itiraf edildi ‘Biz İstanbul’a ihanet ettik’ dedi. Hiçbir CHP’li belediyenin olduğu yerde o beldeye asla ve asla ihanet edilmemiştir.

”CHP’Lİ BELEDİYELERİN OLDUĞU YERDE BÜTÜN İBADETHANELER TERTEMİZDİR”

Biz insandan yana insan için belediyecilik yapıyoruz. İnsanın yoksulluğun teşhir etmiyoruz. İnsanı insan olarak görmek bizim zaten temel görevimiz. Bütün ibadethaneler tertemizdir CHP’li belediyelerin olduğu yerde.

”MÜFETTİŞ GÖNDERMEZSENİZ NAMERTSİNİZ”

Belediye başkanlarımızın olağanüstü baskı altında olduğunu da biliyoruz. Kendi belediyelerine bir şey demiyor ama bizim belediyelerden acaba açık bulabilir miyim diye müfettiş üstüne müfettiş gönderiyor. Göndermezseniz namertsiniz.

”KORKUDAN SES ÇIKARAMIYORLAR”

Onların belediyelerine bakın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Balıkesir, Ankara görevlerinden istifa etmek zorunda kaldılar. Niçin istifa ettiler bunlar? Bunlar insan eleştirebilirsiz ama adaletin kestiği parmak acımak. Adaletin yerine geçip belediye başkanının boynunu vurmak asla ve asla doğru değildir. Korkudan ses çıkaramıyorlar. Bizim belediye başkanlarına her türlü baskıyı yapıyorlar. Müfettiş üstüne müfettiş gönderiyorlar. Ama biz bütün belediye başkanlarımıza güveniyoruz. Hepsi onuru ile gururu ile belde halkına hizmet veriyor. Hepsiyle gurur duyuyoruz. O belediye başkanları kendi parti liderleri tarafından tehdit ediliyor. İstifa edecekler yoksa bedeli ağır olacak. Ne demek bu? Bu çok ağır bir laf.

”VERİLEMEYECEK HİÇBİR HESABIMIZ YOK”

Bizim verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Halka veririz biz hesabı. Hesap vermekten insanları kurtarmak tehdit etmek hangi demokraside var? Bir kişinin arzusu üzerine belediye başkanı istifa ediyorsa orada dikta yönetimi var demektir. Ne var bu istifanın arkasında bugüne kadar ortaya çıkmadı ama çıkaracağız.

”BALIKESİR, DENİZLİ, UŞAK, MERSİN, ADANA, ANTALYA, BURSA, ANKARA VE İSTANBUL’U ALACAĞIZ”

Önümüzdeki süreçte yerel seçimler var. Önemli hedefler koyduk. Şu anda Tekirdağ İzmir Aydın Muğla Eskişehir ve Hatay büyükşehir belediyelerimiz var. Onlarla gurur duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte Balıkesir Denizli Uşak Mersin Adana Antalya Bursa Ankara ve İstanbul’u alacağız.

”SANDIKTA İTTİFAK YAPACAĞIZ”

‘Yerel yönetimlerde ittifak yapacak mısınız?’ diye soruyorlar. Sandıkta ittifak yapacağız halktan yana olan halkına hesap veren bütün belde halkına diyeceğiz ki gelin bizim belediye başkanımıza oy verin diyeceğiz. Sandıkta mutabakatı sağlayacağız. Hatay’da bugün huzur vardır. Bizden sizden ayrımcılığı yapılmıyor. İnanç kimlik üzerinden ayırmıyoruz. Herkese eşit hizmet götürüyoruz. Sadece yoksul bölgelere pozitif ayrımcılık yapıyoruz onun dışında yapmıyoruz.

”HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYAN AK PARTİ’Lİ KARDEŞLERİMİZLE İTTİFAK YAPACAĞIZ”

Biz önce yıllar yılı AK Parti’ye oy verip bugün hayal kırıklığına uğrayan AK Parti’li kardeşlerimizle ittifak yapacağız.

”POLİSİYE TEDBİRLERLE FİYAT MI DÜŞÜRÜLÜR?”

Enflasyonla mücadelede yeni yöntem belirlediler vatandaşa kim zam yaptı zabıta memurunu göndereceğiz fiyatları denetleteceğiz. Dünyada böyle bir örnek yok. Polisiye tedbirlerle fiyat mı düşürülür? Allah akıl fikir versin.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A İNÖNÜ TEPKİSİ

Belli makamda oturan insanların konuştukları her şeye dikkat etmeleri lazım. Yalan söylememeleri lazım. Yalan söylüyorlarsa o kişi o makamda oturmamalıdır. Belli makamlarda oturan kişilerin yalan söyleme hakları da yoktur. Kalktı cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat ‘Burada İnönü’yü görüyorsunuz elinde bayrak da var. Elindeki bayrak Türk bayrağı değil Amerikan bayrağı.’ Sonra gerçek ortaya çıktı. Türk ve Amerikan bayraklarının birlikte kaldırıldığı program. Soruyorlar Macaristan’dan gelirken 180 derece çark ederek ‘Ben tek bayrak demedim ki zaten’ diyor. Allah akıl fikir versin. İki tane çubuk orada görülüyor bunu söylemiş. Birinci yalan ‘Elinde Türk bayrağı yok’ diyor. Nasıl yalan söylüyorsun sen? Makamına saygı duy. O koltukta oturan birisi şimdi bize bir şey söyleyemiyor.

”İNÖNÜ, KATAR ŞEYHİNDEN BEDAVA UÇAK ALMADI”

İnönü, Katar şeyhinden bedava uçak almadı o ayıbı asla Türkiye’ye getirmedi hibe uçağa binmedi yedi düvele diz çöktürdü. Cumhurbaşkanlığı makamı kimseye yalan söyleme özgürlüğü tanımaz. Yalancıdan da Cumhurbaşkanı olmaz bir siyasi partinin genel başkanı da olmaz insan olmaz.

”BULUNDUĞUN BELDEDE HUZUR İÇİNDE GEZMEK İSTİYORSAN CHP’Lİ BELEDİYELERE OY VERECEKSİN”

İki şeyi bilmenizi istiyorum. Saray belediyeciliği halkın belediyeciliği. Önümüzde yerel seçimler var. Bulunduğun beldede huzur içinde gezmek istiyorsan yeşil alanların senin için çocukların için güvencesi olduğuna inanıyorsan CHP’li belediyelere oy vereceksin kardeşim.”

NTV