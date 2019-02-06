Kılıçdaroğlu’ndan İş Bankası açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devredileceği açıklamasına Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İş Bankası hisselerini yeniden gündeme getirmesini ‘Gündem saptırma’ olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, “O beni İş Bankası tartışmasıyla kısır bir alana hapsetmek istiyor. Bu tuzağa düşmeyeceğim” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada CHP’ye tahsisli İş Bankası hisselerinin Hazine’nin malı olacağını tekrarladı, “Bu parlamento, bu tarihi kararı da Allah’ın izniyle alacaktır” dedi.

Erdoğan’dan bir süre sonra partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili konuşmaması dikkat çekti.

Hürriyet gazetesinden Didem Özel’e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Bu tartışmaları sağlıklı bulmuyorum. Gündem saptırmaya yönelik tartışmalar. Mutfaklarda yangın var. O benim bunları dillendirmemi istemiyor. İşsizlik almış başını gidiyor. Bunları dillendirmemi istemiyor. Dış politikada büyük tıkanmalar var. Bunları dillendirmemi istemiyor. O beni İş Bankası tartışmasıyla kısır bir alana hapsetmek istiyor. Bu tuzağa düşmeyeceğim” dedi.

CHP Genel Başkanı, konuyu, kendi açısından “yasal olarak bir şey yapma imkanı yok” diyerek kapattı.

TRT