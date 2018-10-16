Kılıçdaroğlu’ndan İş Bankası açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’un dile getirdiği İş Bankası tartışmasına değindi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu,”Bankayı nasıl ele geçiririz hortumlarız bunun hesabını yapıyorlar. Her mücadeleyi yapacağız hukuk zemininde” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Farklı partilere mensup yöneticilerin CHP’ye katılımları konusunda Kılıçdaroğlu, “Bu ülkede CHP olduğu sürece hiç kimse ama hiç kimse bir gelecek endişesine kapılmasın. Hep beraber, hangi görüşten olursa olsun, az önce iki katılım oldu, bundan sonra daha fazla katılımlar da olacak, hep birlikte Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağız” diye konuştu.

İzmir’deki kamyon kazasında hayatını kaybeden göçmenlere Allah’tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Yaşanan gerçeği, Akdeniz’de boğulan ve kıyıya cesedi vuran Aylan bebeği asla unutmuyoruz. Bütün bunların ana sorumlusu şu anda koltuğunda oturan zattır. ‘Oraya silah gönderme, yanlış yapıyorsun, Müslümanı Müslümana kırdırma, akan kan Müslüman kanıdır.’ dedik. Bizi dinlemedi. Şimdi 4 milyon Suriyeli burada ve biz hep beraber ‘Ne olacak bu memleketin hali?’ diye düşünüyoruz. AK Parti’ye oy veren vatandaşlarıma sesleniyorum: Suriyelilerden memnunsanız başım üstüne, memnun değilseniz, ‘niçin bunlar geldiler’ diye şikayet ediyorsanız, onları Suriye’ye gönderecek olan parti CHP’dir. Bunu yapacağız. kimsenin burnunu kanatmadan bir yarayı saracağız. Yapılması Türkiye için de Suriye için de Ortadoğu barışı, Avrupa için de çok önemlidir. Bunu yapacak olan siyasi irade sadece ve sadece bizde vardır.”

Kılıçdaroğlu kamuda çalışanlar, işçiler, şehitler, gaziler ve vatandaşlar arasında ayrımcılık yapılmasının doğru olmadığını vurgulayarak, dini, dili, ırkı ne olursa olsun, bütün vatandaşların eşit olduğunu hatırlattı.

Türk Tabipler Birliğinin ilk kadın Genel Başkanı Füsun Sayek’i vefat yıl dönümünde rahmetle anan Kılıçdaroğlu, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında AK Parti iktidarı döneminde artış yaşandığına işaret etti. Kılıçdaroğlu, “83 yıllık Cumhuriyet döneminde 1 hekim şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. Ama 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde şiddet nedeniyle hayatını kaybeden hekim sayısı 11. Şiddet vakası sayısı ise 2012-2018 arası 68 bin 375. Farklı bir yere doğru gidiyoruz” diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının hedefinin hastayı iyileştirmek olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, 2013’te bu konuda Mecliste bir araştırma komisyonu kurulduğunu ancak aradan geçen süre zarfında yürütme organı tarafından hiçbir şey yapılmadığını savundu.

CHP olarak bu konuda bir kanun teklifi hazırlanması için ön ayak olacaklarını, bu konunun siyasi bir konu olmadığını aktaran Kılıçdaroğlu, “Bütün partilerin genel başkanlarına sesleniyorum, sağlıkta şiddete son vermek istiyorsak, bu konuda el birliği yapmamız gerekiyor. Bunun partisi falan olmaz” ifadelerini kullandı.

“BUNUN AHLAKİ HİÇBİR YÖNÜ YOK”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yalanın bütün inançlarda günah olduğuna dikkati çekerek, özellikle ülke yöneticilerinin halka yalan söylemesinin çok daha büyük bir günah, aynı zamanda ayıp olduğunu söyledi. Hz. Muhammed’in bu konudaki sözlerine atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, devleti yönetenlerin olayları ve belgeleri araştırması gerektiğini vurguladı.

Gazi Üniversitesi Hastanesinin hekimlerine gönderdiği “sadece hayati tehlikesi bulunan hastaların ameliyata alınmasına” yönelik yazıyı, geçen hafta kamuoyuyla paylaştığını aktaran Kılıçdaroğlu, “Beyefendi rahatsız olmuş. ‘Vay efendim nasıl açıklarsın?’ Kullandığı dile bakın Allah aşkına. ‘Yahu yalan olur da böylesi olur mu? Bu ne vicdansızlıktır yahu? Atıyorsun da dikkatli at. En güçlü olduğumuz alanda bizi vuracağını zannediyor. Vah zavallı vah’ diye beni suçluyor” açıklamasında bulundu.

Kendisine gelen belgeleri incelediğini, muhataplarla görüştüğünü, daha sonra kamuoyuna açıkladığını belirten Kılıçdaroğlu, “Benim huyum, ahlakım, inancım, topluma saygım da böyle” dedi.

Gazi Hastanesinin yanı sıra Ordu Devlet Hastanesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Giresun İl Sağlık Müdürlüğünün de benzer şekilde yazılar gönderdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, “AK Parti’ye oy veren saygıdeğer vatandaşlarıma seslenmek istiyorum, kim yalan söylüyor? Bu belgeler yalansa, bu belgelerin altına imza atanları görevden alın, niye almıyorsunuz? Tamamı doğru. Ama meydanı bulmuşsun, alkış da var, ağzına ne gelirse konuşuyor. O makamda olan birisine yakışmıyor, sorun orada. Erdoğan’a yakışıyor yalan söylemek, makama yakışmıyor” diye konuştu.

Devleti yöneten kişilerin ahlaklı olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Ahlaklı olmanın yolu gerçekten yana olmasıdır, yalan söylememesidir. Varsa sorun, soruna eğilmesidir. Hem yalan söyleyeceksin hem de doğru söyleyeni yalan söylemekle suçlayacaksın. Bunun ahlaki hiçbir yönü yoktur. Ne diyordu İslam bilgini El Kurazi, ‘Bir yalancı ancak alçak ruhlu olduğu için yalan söyler.’ diyor” ifadelerini kullandı.

“GİZLİ TANIK REZALETİ YAŞADIK”

Güç ve yetkilerin tek elde toplanması halinde devletin yönetilemeyeceğine, devlet yönetimi için güç ve yetkinin dengeli dağılımının şart olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, “Bugün Türkiye’de denge diye bir şey yok. Devlet yönetiminde açıklık ve şeffaflık da yok… Sarayın maliyetini bilen var mı, yok mu? Milletvekilleri biliyor mu, hayır. Vatandaş biliyor mu? Kimse bilmiyor. Vatandaşın parasıyla yapıldı ama kimse bilmiyor. Şehir hastanelerinin maliyetini kimse bilmiyor” diye konuştu.

Devletin vatandaşının can ve mal güvenliğini sağlamakla mükellef olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, “bunu yapamayan devletin hukuk devleti olmaktan çıkarak organize suç kimliğine bürünmüş olacağını’ dile getirdi.

Devleti yönetenlerin başka kurumların işine müdahale etmemeleri gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, “Devletin nasıl yönetildiğine, Türkiye’nin hangi hale sokulduğuna bir bakın. ‘Papaz, casus, ajan, terörist, teröriste destek veriyor.’ dediler…. Tüm bunlar bir gizli tanık ihbar etmiş, aldılar içeri. Gizli tanık rezaleti yaşadık” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Brunson hakkında 11 Ocak’ta “Sen bunu (FETÖ elebaşı) vermiyorsan, bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın.” dediğini belirten Kılıçdaroğlu, “Erdoğan istifa etti mi, etmedi. Görevden ayrıldı mı, ayrılmadı. Brunson nerede? Amerika’da, Oval Ofis’te. Kim gönderdi? Erdoğan gönderdi. Erdoğan fakir mi? Uçan saray, yazlık, kışlık saray, efuliler, ejder meyvesi… Ne fakiri?” dedi.

“ÇAKMA KAHRAMANLARLA TÜRKİYE YÖNETİLEMEZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 11 Ağustos’ta Rize’de, ABD Başkanı Donald Trump’un bazı tweetleri nedeniyle eleştirilerde bulunduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, “Ne oldu? Gönderdin. Nasıl bir Türkiye? Çatladıkapı bir Türkiye. Sayende oldu bunlar” diye konuştu.

Erdoğan’ın Polis Akademisindeki konuşmasında da “Sizde de bir papaz var, bizde de. Ver papazı, al papazı, dedim. Hemen karıştırma olayı diyorlar. Yok öyle şey” ifadelerini kullandığını aktaran Kılıçdaroğlu, “E ne oldu? Bizim papaz gitti, gönderdiler. Neyle? Özel uçakla. Neredeyse utanmasalar devlet töreni yapacaklar, devlet töreniyle papazı gönderecekler? Hani ‘Ajan, casus, vermem’ diyordun. Ne oldu da verdin? Sen Türkiye Cumhuriyeti devletinin onuruyla, şerefiyle nasıl oynarsın?” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Brunson davasına yönelik söylemlerini yerine getiremediğini savunan Kılıçdaroğlu, “Çakma kahramanlarla Türkiye yönetilemez” dedi.

Kılıçdaroğlu, Brunson davasında gizli tanıkların ifadelerini değiştirdiğini de hatırlatarak, “Bu gizli tanıklara ne yapıldı? Hiçbir şey yapılmadı? Niye yakalanmadı? Niye yargıyı aldatmaktan ötürü tutuklanmadı? Şunun için, gizli tanığı bulanlar, hakime de söylüyorlar ‘Bunlar şu ifadeyi verecekler, sen bunun gereğini yap.’ diye. En büyük zararı adalet gördü” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Suriye’ye girme oraya silah gönderme dedik. Müslümanı müslümana kırdırma dedik. Akan kan müslüman kanı dedik. Özellikle AK Parti’ye oy veren vatandaşlarım Suriyelilerden memnunsanız başımın üstüne. Memnun değilsiniz onları Suriye’ye gönderecek olan parti CHP’dir. Bir yarayı saracağız. Kimsenin burnunu kanatmadan.

”DEVLET YÖNETİMİNDE HER ZAMAN CİDDİYET GEREKİR”

Sağlıkta şiddet giderek artıyor. 83 yıllık Cumhuriyet döneminde bir hekim şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde 11 hekim hayatını kaybetti. Bu konu parlamentonun gündemine gelmiş. Bu konuyu tekrar parlamento gündemine getireceğiz. Kanun teklifi ile özel düzenlemeler yapmak gerekiyor. Bütün partilerin genel başkanlarına sesleniyorum sağlıkta şiddete son vermek istiyorsak bu konuda el birliği yapalım. Yalan bütün inançlarda günahtır. Bir belge önüme geldiğinde hemen o belgeye sarılmam. O belge doğru mudur yanlış mıdır onu da araştırırım ondan sonra milletin karşısına çıkarım. Gazi Üniversitesi’ni örnek vermiştim Ordu Devlet Hastanesi belgesi yine burada. Aciliyet arz eden vakalar hariç kalp kapak ameliyatlarını yapmayın. Devleti yöneten kişilerin ahlaklı olması lazım. Devlet yönetiminde her zaman ciddiyet gerekir.

”GİZLİ TANIK REZALETİ YAŞADIK”

Devletin nasıl yönetildiğine bakın. Papaz casus ajan terörist dediler. ‘Dua’ lakaplı bir gizli tanıkla başladı. Gizli tanık rezaleti yaşadık. Brunson’ın Türkiye cephesine bakıyorum. Ne oldu? 11 Ocak’ta Erdoğan ‘Sen bunu (Gülen’i) vermiyorsa bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın’ diyor. Erdoğan fakir mi?

”VERMEM DİYORDUN NE OLDU DA VERDİN?”

Bizim papaz gitti neredeyse utanmasalar devlet töreni yapacaklar. Hani vermem diyordun ne oldu da verdin? Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onuruyla şerefiyle nasıl oynarsın? Trump tweet atıyor ‘Türkiye’nin Brunson’ı tahliye etmemesi rezalet’ diyor. Pence Trump adına ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hükümeti size mesajım var Brunson’ı derhal serbest bırakın’ diyor. Açıkça tehdit ediyor. Kimsin sen? Çakma kahramanlarla Türkiye yönetilemez. Gizli tanıklar ifadelerinden vazgeçiyorlar. Bu gizli tanıklara ne yapıldı? Hiçbir şey yapılmadı. Niye yargıyı aldatmaktan ötürü hapse atılmadı? En büyük zararı adalet gördü. Brunson’ın serbest bırakılacağını önce Amerikalılardan duyduk. Sonra 12 Ekim’de Pence tweet attı Brunson evine geliyor. Sayın Bahçeli’ye Çok açık ve net çağrıda buluyorum Türkiye’nin onuru ile haysiyeti ile oynayan hala bu hükümete ve saraya destek vermeyi sürdürecek misin? Tehdide boyun eğdiler.

”TRUMP ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR EDİYOR”

Trump açıklama yapıyor uzun ve yorucu bir müzakere süreci geçirdik. Bu ülkede fidye ödemiyoruz artık en azından. Fidye ödemeyeceğiz aksi takdirde kötü şeyler olacak diyor. Erdoğan’a soruyorum ne müzakeresi yaptınız? Neyin müzakeresini yaptın? Sen fidye istedin mi? Adam sana fidyeyi vermedi vermem dedi. Bu ülke fidye vermez diyor Amerika için. Sen gittin Türkiye Cumhuriyeti’nin iradesini Trump’a teslim ettin. Senin yatacak yerin yok. Trump Erdoğan’a teşekkür ediyor. Niçin? Erdoğan serbest bıraktı ne mahkemesi. Kanacak adam mı Trump? Sarayın adliyesi adli düzenin dibine dinamit koymuştur.

TUTUKLU HARP OKULU ÖĞRENCİLERİ

Harp okulu öğrencilerinin velileri burada. Ne günahı var bu öğrencilerin? Öğrenci darbe mi yapar? Yakalayacaksan komutanını tutukla. Öğrencinin ne günahı var? Mutlaka adalet tecelli edecektir. O öğrencilerin tamamı çıkacaktır.

ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMI

Diyor ki ‘Eylül ayı enflasyon rakamları piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.’ Kim söylüyor? Albayrak. Petrol doğalgaz fiyatları indi mi? Yok. Kesin pinpon topunda indirim yapmışlardır. Hangi indirimi yaptın sen kardeşim? Devlette bir görev dağılımının olduğunu söylemiştim. Enflasyonla mücadele konusu Merkez Bankası’nı konusudur. Şimdi bakan açıklıyor. Hani Merkez Bankası bağımsızdı? Normalde bu tür uygulamalar yapılırken önce bakanın veya Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamalar dinlenir ve görüş beyan edilir. MÜSİAD başkanı daha program açıklanmadan MÜSİAD olarak Hazine ve Maliye Bakanı’nın açıklayacağı programı sonuna kadar destekleyeceğimizi ifade etmek istiyorum diyor. Neyi? Daha açıklanmış değil. Hiç dinlemeden görüş beyan ediyor. Korkudan.

”İŞSİZLİK BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASIDIR”

Krizin faturası saraya değil halka çıkmış olur. Krizden kimler etkilenmez? Saray ve sarayın beslemeleri. Bütçesi bile sürekli artıyor. Yazlık kışlık uçan sarayı var. Hiçbir şey para ödemiyor. Beslenenler var onlar da dolarla ihale alıyorlar. Şehir hastanelerinin sahipleri var. Sıkıntıyı çeken garibanlar. İşsizlik en büyük sorun. 7 milyona yaklaşıyor işsiz sayısı. 2 milyona yakın üniversite mezunu işsiz. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. İşsiz insan canlı bomba gibidir.

KAYIP SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI

Türkiye öyle bir hale geldi ki üçüncü dünya ülkelerinin bile operasyon yaptığı hale geldi. Bir gazeteci öyle anlaşılıyor ki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda artık kesinleşti öldürüldü. Öldürüldü nereye gömüldüğü de belli değil. Bunları batıdan öğreniyoruz. Batı Türkiye’den öğreniyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bilmesi yasak.

CHP’NİN İŞ BANKASI HİSSELERİ

Atatürk’ün vasiyeti. Vasiyet herkesin yapabileceği bir iradedir. Mustafa Kemal Atatürk de el yazısı ile vasiyetini yazıyor. İş Bankası’ndaki Atatürk’e ait hisseleri Hazine’ye alacağım diyor. Türkiye’nin en büyük özel bankası. Şimdi o bankaya el koyacağım diyor. Kenan Evren de aynısını yaptı o da bir diktatördü sen de aynısını yapıyorsun sen de bir diktatörsün ne farkınız var? Yurtdışından gelsin yabancılar diyorlar niye gelecek? Bankayı nasıl ele geçiririz hortumlarız bunun hesabını yapıyorlar. Her mücadeleyi yapacağız hukuk zemininde. Türkiye sahipsiz bir devlet değildir.”

TRT