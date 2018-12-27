Kılıçdaroğlu’ndan İstanbul açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen tanıtım toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, ”İstanbul ihanet edilmemesi gereken, korunması gereken bir kenttir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

”İstanbul’u yönetmek sıradan bir olay değildir. Aday adaylarımızın tamamı son derece değerli onlar da çalışıyorlar. Aday adaylarımızı da yürekten kutluyorum. İstanbul şairlerin yazarların ressamların ilham kaynağı olan bir yer. İstanbul’a aşık olursunuz İstanbul sizi yüreğinizden yakalar. Fatih (Sultan Mehmet), İstanbul’u aldığında Haliç’te koyun otlatmayı yasaklamıştır. İstanbul’u onun koyduğu ilkelerle ruhla yönetmek zorundayız. Üniversitelerin medyanın sanatın merkezidir aynı zamanda İstanbul, tarihsel derinliği içinde o kültürel zenginliğini hep korumuştur.

Yönetenlerin biz sana ihanet ettik itirafında bulundukları bir İstanbul. Bunu itiraf ettiren İstanbul’un ruhudur kimliğidir aslında. O kimliğe baktığınızda yıllardır yönettiğiniz bir kente nasıl ihanet ettiğinizi görüyorsunuz. İstanbul ihanet edilmemesi gereken, korunması gereken bir kenttir. İstanbul’u yönetmek için bilgiye deneyime birikime ihtiyacınız var. İnsanlar hayatlarının önemli kısmını yollarda değil çalıştıkları mekanlarda geçirmeliler.

İstanbul’u Fatih yamalatın diye almadı yeşillikleri yok edin diye almadı İstanbul’u beton İstanbul’a dönüştürün diye almadı, İstanbul’u yaşatın diye aldı.”

NTV