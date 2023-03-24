Kılıçdaroğlu’ndan İYİ Partili Ağıralioğlu’na yanıt

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun “Kemal Bey’in adaylığının dayatılmasına karşıyız” ifadelerine yanıt verdi. HDP için “7 milyon oy alan partiyi düşman mı ilan edelim?” diyen Kılıçdaroğlu, “Milliyetçilikse hepimiz milliyetçiyiz” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun sert ifadelerine ilk kez yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşmesini savundu. CHP lideri, “Milliyetçilikse hiç kimse endişe etmesin hepimiz milliyetçiyiz.” dedi.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun “Kemal Bey’in adaylığının dayatılmasına karşıyız” ifadelerine yanıt verdi. HDP için “7 milyon oy alan partiyi düşman mı ilan edelim?” diyen Kılıçdaroğlu, “Milliyetçilikse hepimiz milliyetçiyiz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlundan Yavuz Ağıralioğluna yanıt: Milliyetçilikse hepimiz milliyetçiyiz

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun sert ifadelerine ilk kez yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşmesini savundu. CHP lideri, “Milliyetçilikse hiç kimse endişe etmesin hepimiz milliyetçiyiz.” dedi.

Millet İttifakı’nın CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu aday gösterdiği gün 6’lı masanın önemli ortaklarından İYİ Parti’den Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’ndan zehir zemberek açıklamalar gelmişti. HDP’nin aday çıkarmama kararını gündeme getiren Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına net itirazını dile getirmişti.

“MERAL HANIMLA GÖRÜŞMEDİM”

Kılıçdaroğlu, Ağıralioğlu’nun ifadeleri sonrası İYİ Parti lideri Akşener’le görüşüp görüşmediği sorusuna yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Meral hanımla görüşmedim, şikayet anlamına gelirdi, gerek yok. Siyasetçi olarak eleştirebilir, kırgınlığım yok.” dedi.

“SERBEST KALSIN İSTİYORSANIZ BANA OY VERECEKSİNİZ”

Kılıçdaroğlu, “Selahattin Demirtaş’ın, Osman Kavala’nın ve Gezi Parkı tutuklularının serbest kalması için bana oy vereceksiniz” dedi. CHP lideri, Muharrem İnce ile de görüşeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Elbette Memleket Partisi’ni de ziyaret edeceğim. Beklentim birinci turda bitirmek.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun sözleri sonrası Muharrem İnce sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Kemal bey benimle görüşmek isterse elbette görüşürüm, kendisi benim eski genel başkanım ve ağabeyimdir. Söyleyeceklerini dinlerim” ifadelerini kullandı. İnce, “Görüşecek olmam adaylığımı pazarlık konusu yapacağım anlamına gelmez.” diye de ekledi.