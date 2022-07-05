Kılıçdaroğlu’ndan kadınlara mesaj

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadınlara seslendi ve yeni sistemle kadının erkeğe muhtaç olmayacağını belirtti.

CHP Kadın Kolları başkanları ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, “Stratejik çalışmayı öğrenin, baskı altında olan kadınları kucaklayın, çözüm önerilerimizi anlatın” dedi. CHP lideri, “Kadınları erkeklere muhtaç etmeyecek bir sistemi kuracağız” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka öncülüğünde partisinin genel merkezinde düzenlenen programda, Bilecik, Bolu, Düzce ve Sakarya’dan gelen Kadın Kolları il, ilçe başkanları ve üyeler ile bir araya geldi. Program kapsamında AK Parti’den istifa ederek CHP’ye üye olan iki genç kadına parti rozetlerini de takan Kılıçdaroğlu, kadın kolları başkanlarına özetle şu talimat ve tavsiyeleri verdi:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka öncülüğünde partisinin genel merkezinde düzenlenen programda, Bilecik, Bolu, Düzce ve Sakarya’dan gelen Kadın Kolları il, ilçe başkanları ve üyeler ile bir araya geldi. Program kapsamında AK Parti’den istifa ederek CHP’ye üye olan iki genç kadına parti rozetlerini de takan Kılıçdaroğlu, kadın kolları başkanlarına özetle şu talimat ve tavsiyeleri verdi:

ERKEK EGEMEN YAPI: Bir siyasetin başarılı olması için etrafında yaşayan herkesin bir şekliyle o siyasetin içinde olması, siyasete yön vermesi lazım. Bizde siyaset biraz erkek egemen yapı içerisinde, aslında bütün dünyada biraz böyle ama bu belli aşamalarda kırılıyor. Kadınlar da siyasetin içerisinde ana özne olarak yerlerini alıyor.

POLİTİKALARIMIZI AKTARIN: Sizden isteğim şu, stratejik çalışmayı öğrenin. Yani kiminle konuşmalıyız, kiminle sohbet etmeliyiz, kimi partiye kazandırmalıyız. Belki hayatında hiç politik söylemi dinlememiş veya evinde hiç siyaset konuşulmayan bir ailede, bir kadınla oturup konuştuğunuz zaman dünyanın derdini dinleyebilirsiniz. Aslında o dertleri çözecek olan siyaset, başka bir şey değil. Onlara politikalarımızı aktarmak, siyasetin ne kadar önemli olduğunu ve eğer kendi haklarını arayacaklarsa, arama yolunun da siyasetten geçtiğini bir şekliyle de anlatmanız gerekiyor. Bir evde yaşanan dramı en derinden hisseden evdeki kadındır. Şiddete uğrayan, baskı altında olan, düşüncesini özgürce ifade edemeyen kadınlar var. Bunları da sizin bir şekilde kucaklamanız ve çözümleri anlatmanız lazım. Aile Destekleri Sigortası; kız çocuğunun okuması, yurt sorununun çözülmesi, evde huzurun olması, asgari bir gelir güvencesinin eve sağlanması, o gelir güvencesi içerisinde annenin gelecekten bir endişe hissetmemesi için gereklidir. Bu görevin sosyal devlete ait olduğunun, Anayasa’nın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddelerinden birisinin de sosyal devlet olduğunu, sosyal devletin de fakirin fukaranın yanındaki devlet tanımı olduğunu, bütün dünya Anayasalarında da devletin sosyal devlet olması gerektiğinin yazıldığını bir şekliyle anlatmamız lazım.

AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI: Ev kadınlarının sorunlarını dinlememiz, onların sorunlarının nasıl çözüleceğini anlatmamız gerekiyor. Düzce’de konuşurken bütün kadınlara söylemiştim; sizi erkeklere muhtaç etmeyecek bir düzeni kuracağım. Aile Destekleri Sigortası’nın temelinde de bu yatıyor. Kadınları erkeklerin getireceği 3-5 kuruşa muhtaç etmeyeceğimiz, onların getirebileceği 3-5 kuruşla veya sadece gıdayla kadının geçinemeyeceğini kadının da bir sosyal güvenliğinin olmasını ve bunu da Aile Destekleri Sigortası ile hayata geçirebileceğimizi söyledim. En büyük alkışı da buradan aldığımı ifade edeyim. Demek ki kadınlar bu konuda dertli.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ BAŞLANGIÇTI: Adalet Yürüyüşü bir başlangıçtı, henüz sonuç vermiş değil; iktidar olduğumuzda adaleti sağladığımızda, asıl o zaman bitecek. Büyük adaletsizliklerin olduğunu, bir evde üç, dört çocuğun işsiz olduğunu biliyorum. Annenin, babanın ne kadar dertli olduğunu biliyorum. Sorunların büyük olduğunu biliyorum. Birileri çocuğuna iş bulamazken diğerlerinin dört, beş yerden maaş aldığını biliyorum. Bütün bunların hepsini biz çözeceğiz, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle beraber çözeceğiz. Bu mücadeleyi verdiğimiz zaman bu ülkeye karşı görevimizi gerçekten yapmış oluruz. Asıl hedefimiz de bunu sağlamak. Sizin gücünüz var, gücünüzü kullandığınız zaman göreceksiniz ki pek çok sorun da kendiliğinden çözülmüş olacaktır.

BİZ GÜNDEME GETİRDİK: Biz bazen iktidarı eleştirerek, çözüm yolları ortaya koyarak da politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Taşeron işçilere kadro verilmesi, emekliye bayramda ikramiye verilmesi gibi pek çok uygulama bizim ısrarlı eleştirilerimiz üzerine ve ‘biz bunları çözeceğiz’ dememiz üzerine geldi. EYT’lilerin sorunlarının çözülmesi, 3600 ek gösterge gibi birçok sorunu biz iktidarın gündemine aldırdık.

KIRSALDA HER KADIN VE HER GENÇ SİGORTALI OLACAK: Kırsalda şunu yapacağız; her kadın ve her genç sigortalı olacak ve sigortasını devlet ödeyecek. Bu önemli, bunu anlatın. Kırsal boşalıyor, kırsalın boşalması demek 84 milyonun aç kalması demek. Oradaki insanların desteklenmesi gerekiyor. Gençler çalışıyorsa, devlet her ay sosyal güvenliklerini düzenli yatıracak. Kadın zaten erkekten daha fazla çalışıyor. Özellikle Karadeniz’de bunu görüyorum. Onların da sosyal güvenliği olacak. Sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Dolayısıyla kendi emeklilik haklarını kazanmış olacaklar. Bunu sağladığınız zaman kırsalda daha güçlü bir yapılanma, daha güçlü bir üretim ve çalışıp alın teri dökenin hakkını aldığı bir düzeni inşa etmiş olacağız.