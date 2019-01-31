Kılıçdaroğlu’ndan kaos iddiasına yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim adaylarının belirlenmesi sürecinde yaşanan tartışmalara değindi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,”Özgürce tartışıyoruz…” Ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun Canan Kaftancıoğlu’nu görevden almayı düşündüğü ancak araya İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun girdiği ileri sürüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin değelendirmelerde bulundu.

Hürriyet gazetesinden Hande Fırat’a açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme sürecinde yaşananlarla ilgili konuştu.

“Aday belirlerken özgürce, rahatlıkla oturup Parti Meclisi’nde (PM) tartışma ortamı yaratıyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, “Bu tartışmaları bazen dışarıya ‘CHP’de kavga’, ‘CHP’de kirz’ şu veya bu şekilde bir kaos varmış gibi yansıtıyorlar. Ortada bir kaos yok özgürce tartışma var. Demokrasi ne zamandan beri kaos olarak tanımlanmaya başlandı..” dedi.

(Tunç Soyer’in babasıyla ilgili eleştiriler) “Düne kadar iyiydi de İzmir adayı olıunca mı kötü oldu. Yapılan eleştiriler aslında korkunun eseri… Tunç Bey İzmir’i alacak. Babasından dolayı yargılanması da tam bir ortaçağ zihniyeti.”

(Canan Kaftancıoğlu’nun istifasına ilişkin tartışmalar) “Bu konulara girmek istemiyorum. Partinin özelinde yaptığımız bazı görüşmeler, konuşmalar, tartışmalar var. Bu doğaldır ama bunu kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmuyorum.”

ARAYA EKREM İMAMOĞLU GİRDİ

Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun görevden almayı düşündüğü ancak Ekrem İmamoğlu’dan gelen telefonla bundan vazgeçtiği öğrenildi.

Hürriyet’ten Rifat Başaran’ın haberine göre Kılıçdaroğlu, CHP’nin 18 saatlik aday belirleme toplantısı sürerken bazı adaylara tepki olarak sosyal medya mesajıyla istifa eden, yedi saat sonra istifasını geri alan Kaftancıoğlu’nun istifasını istedi. Devreye giren Ekrem İmamoğlu, Kaftancıoğlu’nun tepkisinin nedenlerini anlattı, tepkinin geçici olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu da, hem bu girişim hem de sıkışan takvim nedeniyle Kaftancıoğlu’nun istifasını istemekten vazgeçti.

NTV