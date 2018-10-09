Kılıçdaroğlu’ndan kaşıkçı açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Suudi Arabistan Başkonsoslosluğu’na girdikten sonra kaybolan gazeteci hakkında konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması üzerinden hükümete eleştirilerde bulundu. Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın İsmet İnönü eleştirisine de yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifini verdik. Önümüzdeki günlerde genel kurula indireceğiz. Kim destek veriyor kim destek vermiyor ortaya çıkacak. Siz hangi parti samimi hangisi değil göreceksiniz.

Terör insanlık suçudur, yaşlısı genci yoktur. Masum çocukları katlederler. Her yola başvururlar. Bugün Hakkari Çukurca’dan bir şehit haberimiz daha geldi, Allah’tan rahmet diliyoruz. Terör örgütüyle masaya oturanları kimse unutmasın. Bütün şehitlerimizin vebali onların boynunadır.

Avukatı bile neden böyle savunma yapıyosun diye hapse attılar. Tam bir zorba devlet. Sonra farkına varıp serbest bıraktılar. Hukukun üstünlüğü yok. Bir ülke düşünün, avukatı, gazeteciler, gençleri hapiste. Bütün bunlar Türkiye’da adalet, demokrasi ve hukukun üstünlüğü olmadığını gösteriyor.

Türkiye’de bir dikta yönetimi vardır ve o sarayda oturmalıdır. Siyasi görüşlerini açık açık dile getiren hakimler var artık. Bir ülkede demokrasinin varlığı önemlidir. Demokrasi can ve mal güvenliğinin sağlanması demektir. Bir ülke düşünün kendi ülkesinde yaşayanların can ve mal güvenliği yok yabancıların da yok.

CEMAL KAŞIKÇI AÇIKLAMASI

Bir gazeteci Suudi Arabistan’ın başkonsolosluğuna gidiyor, çıkamıyor. Rivayetler çok. Trump Amerika’dan yüksek sesle bağırıyor. Bir yabancı gazeteciyi koruyamıyorsan onun güvenliğini sağlayamıyorsan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden söz edilebilir mi? Cemal Kaşıkçı ne oldu kimse bilmiyor. Öldürüldüğü konusunda kesin rivayetler var. Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluğa gidişiyle ilgili görüntüyü yabancı bir haber ajansı yayınlıyor. Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi gözden geçirmeliyiz. Sorumlular yargıya teslim edilmeli. Dokunulmazlığı olanların sınırdışı edilmesi lazım. Bunu yapabilirler mi göreceğiz.

“FERİŞTAHIN GELSE AÇIĞIMI BULAMAZ”

Kılıçdaroğlu geldi SSK’yı batırdı dediler defalarca. Ben Genel Müdürlük yaparken batırmışım. 16 yıldır iktidardalar ne zaman canını acıtsam ey Kılıçdaroğlu sen SSK’yı batırdın der. Hadi ben batırdım, sen niye düzeltiyorsun. Ben bürokratım yasalar ne ise onu yaparım. Bir ordu müfettiş görevlendirdiler bir açığımı bulmak için. Senin feriştahın gelse açığımı bulamaz.

“MANİPÜLASYON VARSA YARGIYA TESLİM ET”

Kızılcahamam’da bir toplantı yapıyorlar. Erdoğan, ‘Özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevireceğine inanıyorum’ diyor. 18 dakika sonra ‘Türkiye’de ekonomik kriz yok manipülasyon var’ diyor. Ne diyeyim, fırıldak bile bu kadar hızlı dönemez. Bu dış güçler kim diye sordum. Manipülasyon yapılıyorsa yakala yargıya teslim et. Şimdi esnaf stokçuluk yapıyor diye vatandaşın ihbar etmesini istiyorlar. Kriz yokmuş, bu bölümü doğru, sarayda kriz yok. Sarayda her şey mükemmel. Sarayda kriz yok, beslemelerinde kriz yok. Kim bunlar dolarla ihale alanlar. Dolar ne kadar yükselirse adamın keyfi yerine geliyor.

“16 BAKANLIĞI ABD FİRMASINA TESLİM EDECEKTİ”

Gittin McKinsey ile anlaşma yaptın. Bununla ilgili sorular sordum, cevabını bir köşe yazarından aldım. Bana niye soru soruyorsun diyor. Soruların sorulmasını engellemeye çalışıyorlar. Bunlardan fikri danışmanlık almayacaksınız dediğini söyledi. 16 Bakanlığı bir Amerika şirketine teslim edecekti. Şimdi yapamayacak. Ücreti mukabil tutulmuş bir danışmanlık firması dedi. Kaç lira ücret diye sorduk. Kendi sözcüsü Erdoğan’ı yalanladı. Hangisi doğru söylüyor, sözcüsü mü Erdoğan mı? Bizim sorularımızla en azından maliyeyi götürüp bir Amerikan firmasına teslim etmedik. Bize verilmeyen bilgileri götürüp o Amerikan firmasına vereceklerdi. Damat McKinsey ile ilgili sorular cehaletten değilse ihanettendir dedi. Erdoğan artık fikir almayacaksın dedi. Senin damadım Amerika’dan fikir almadan yönetemiyorum diyor. Sayıştay, Danıştay bunu yapamıyor. Kayınpederin bunu iptal etti. Şİmdi damadın için tazminat davası açacak mısın? Sana hain dediği için.

Gazi Üniversitesi hayati zorunluluk olmadığı sürece ameliyat yapmayın diyor. Para yok diyor. Türkiye bu hale geldi. Dolar, fiyatlar aldı başını gidiyor. Faizler uçuyor. Enflasyon rakamlarını açıklayan kurumun başındaki kişiyi görevden alıp Berat Bey’in arkadaşını göreve getirdi. Sonra ekim ayından sonra enflasyon rakamları düşecek diye açıklama yaptı.

ERDOĞAN’A İSMET İNÖNÜ YANITI

45 yıl önce hayatını kaybetmiş. Hayatı savaş meydanlarında geçmiş. Türkiye’nin tapusu Lozan’ın kahramanıdır. Savaş meydanlarında çarpışmış. Neyini söyleyeyim İnönü’nün. İnsana, inanca saygılı. Siz kalkıyorsunuz İnönü üzerinden beni vurmaya çalışıyorsunuz. Biz bakıyorsunuz Türk ve Amerikan bayrağı birlikte, bir karşılamada elinde tutuyor. Adam devlet geleneğini istismar ediyor. Hiç kimse İsmet İnönü’yü aldatmadı veya kandırmadı. Kendi iradesiyle çok partili hayatı getirdi. Kaybettiği zaman bu yenilgi benim en büyük zaferimdir, bu ülkeye demokrasiyi getirdim diyecek kadar erdemlidir. İsmet İnönü devletin kozmik odasını terör örgütüne açmadı.”