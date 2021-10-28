Kılıçdaroğlu’ndan kritik toplantı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski genel başkanlarla bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün gerçekleştirilen Irak ve Suriye tezkeresine yönelik oylama öncesinde partisinin eski genel başkanlarıyla görüştüğü öğrenildi.

CHP, oylamada tezkerenin reddi yönünde oy kullanmıştı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, tezkere kararını kamuoyuna açıklamadan önce uzun görüşmeler yaptı. Konu önce CHP MYK’da ele alındı. Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle de ayrı ayrı görüştü. CHP Genel Başkanı, partisinin eski genel başkanlarıyla ve CHP Dış Politika Danışma Kurulu üyelerinin de görüşünü aldı. Milliyet’e konuşan kaynaklar, “Genel Başkan herkesten görüş aldıktan sonra karar oluşturuldu. Bütün ihtimaller değerlendirildi. Tam bir mutabakatla karar verildi” dedi.