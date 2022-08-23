Kılıçdaroğlu’ndan ‘Kur Korumalı Mevduat’ tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Kur Korumalı Mevduat hesabı hakkında açıklama geldi.

Bu haftaki grup toplantısını Niğde’de gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ana gündeminde ekonomi vardı. Kur Korumalı Mevduat Hesabı’nın ekonomiye yük olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, faiz kararıyla birlikte bankalarının karının yüzde 400 arttığını da belirterek tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Niğde Kültür Merkezi’nde partisinin grup toplantısında katıldı.

Kılıçdaroğlu, çeşitli programlara katılmak için geldiği Niğde’de Şadırvan Parkı’nda kendisini karşılayan vatandaşlara seslendi.

Kur korumalı mevduat sistemini eleştiren CHP lideri, Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşiyor. Geniş kitlelerden gelir bir avuç kişiye gelir transfer ediliyor. Kur korumalı mevduat. Bu mevduat sahipleri parayı yatırıyorlar; dolar, faiz garantisi var, vergi yok, ucuz kredi var. Buradan milletin sırtına yüklenen para 60,5 milyar lira. Siz yüzde 400 kar elde ettiniz mi? Bunların uyguladıkları politikalarla. Bunları masaya yatırıp değerlendireceğiz”

”BANKALARIN KARI YÜZDE 400 ARTTI”

Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, ”Çiftçiye sorun faiz düştü mü düşmedi mi. Birilerine faiz düştü diyorlar, bankaların faizi düştü. Bankalar Merkez Bankası’ndan para alırken faiz düşüyor, bunun üzerine ek faizler koyup millete satıyorlar. Bankaların karı yüzde 400 arttı” diyerek tepki gösterdi.

ALTILI MASA AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “6’lı masa dediğimiz 6 lider, demokrasi konusunda, insan hakları konusunda, kul hakkı konusunda, topluma saygı konusunda bir araya geldik, bir aradayız. Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte göreceksiniz haramilerin saltanatını yıkıp halkın iktidarını kuracağız.” dedi.

Kendisinin esnafın, sanatkarın, çiftçinin ve alın teri dökenin adamı olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, her evde huzur ve bereket olması için mücadele ettiğini ifade etti.