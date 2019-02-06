Kılıçdaroğlu’ndan Macron’a tepki

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sözde Ermeni Soykırımı Anma Günü olarak 24 Nisan’ı ilan edeceği açıklamasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

”Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan tarihini sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak ilan edeceğini açıklamasını derin bir üzüntü ile karşılıyor ve şiddetle kınıyorum. 1915 yılında yaşanan ve hem Ermeniler için hem Türkler için büyük bir travma yaratan olaylar iki halkın hafızasında derin yaralar bırakan bir trajedi oluşturmaktadır. Bu trajedinin izlerini silmek ve hafızalarda bıraktığı yaraları onarmak üçüncü ülkelerin bu konuda yersiz ve gereksiz kararlar almaları ile mümkün değildir.

Geçmişte yaşanan acı olayların günlük siyasi hesaplara malzeme yapılması, iki toplum arasında yeniden köprü kurulmasına yardımcı olmamaktadır. Yapılması gereken, Türkiye ve Ermenistan halklarının ayrışmasını ortadan kaldıracak adımların atılması ve yeni nesillerin çatışmacı değil barışçı bir anlayış esasına dayalı biçimde geleceğe bakmalarını sağlamak olmalıdır. Türkiye ve Ermenistan üçüncü ülkelerin müdahalesi olmaksızın bunu pek ala başarabilecek imkana sahiptirler.”

NTV