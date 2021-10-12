Kılıçdaroğlu’ndan Merkez Bankası talimatı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası ile ilgili kurmaylarına talimatı verdi.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre basına kapalı toplantıda Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervleri de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı” açıklamasına gönderme yaparak, kurmaylarına şunları söyledi:

“Erdoğan 122 milyar dolar diyor. Bunun kasada olmadığını, kullanılabilir bir para olmadığını anlatın. 128 milyar doları sorun. Nereye, nasıl verileceği her seferinde belli olan bir para nasıl böyle bir gecede hiç kimsenin haberi olmadan satışa çıkartılıyor, onun üzerine gidin. Merkez Bankası niye İstanbul’a taşınıyor? Merkez Bankası neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor. Bunları sormak lazım.”

Kılıçdaroğlu, “fahiş fiyat” tartışmasına ilişkin de, “Bu fahiş fiyatların nedeni üretici değil, fahiş fiyatın nedeni iktidardır” ifadesini kullandı. CHP lideri kurmaylarına “saha” çalışmaları konusunda da talimat verdi.

Buna göre CHP milletvekillerinin bir bölümü Meclis çalışmalarına katılırken, diğerleri sahada aktif çalışacak. Bu çerçevede 30 kişilik milletvekili heyetleri illere gidecek. Bartın, Zonguldak, Karabük’te bu hafta belediye ziyaretleri gerçekleştirilecek.