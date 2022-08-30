Kılıçdaroğlu’ndan provokasyon uyarısı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, provokasyon konusunda gençleri uyardı.

“Ne olursanız ve kim olursanız olun, bir ortak noktanız var: Gençliğiniz çalındı!”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere seslendiği paylaşımında “Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. Ne olursa olsun, kavga etmeyecekseniz. İnançlısı, inançsızı, imam hatiplisi, şortlusu, başörtülüsü…” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ardından bir provokasyon uyarısı da CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan geldi.

“Gençliğiniz çalındı” diyerek gençlere çağrı yapan CHP lideri, Twitter’dan şu ifadeleri kullandı:

“Gençler, size yeniden seslenmek istiyorum. Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. Ne olursa olsun, kavga etmeyecekseniz. İnançlısı, inançsızı, imam hatiplisi, şortlusu, başörtülüsü… Ne olursanız ve kim olursanız olun, bir ortak noktanız var: Gençliğiniz çalındı!

Bu ülkenin size bir gençlik borcu var. Hedefim, siyaset hayatımın sonuna giderken, olabildiğince o borcu telafi etmektir. Bunun, miraslarımdan biri olmasını istiyorum. Size her gün yaşattıkları nefes darlığını bitiren demokrat amcanız olarak hatırlanmak istiyorum.

Onun için gelecek aylarda ne olursa olsun, sakın sakın sakın kavga etmeyin. Sakın provoke olmayın. Birileri çalsın, çırpsın diye ve gençliğinizden bir 5 sene daha heba olsun diye sizler birbirinize düşmeyeceksiniz. Siz barıştınız, benim görevim de bu barışı korumaktır.

Bu barışı korumak için Edirne’den Kars’a, ülkemizin her kilometre karesine ayak basacağım ve bu barışı anlatacağım. Sizler helalleşirken, arsızı, uğursuzu, hırsızı, çantacısı, borsacısından, sizden çalınan her kuruşun hesabı sorulacak.”