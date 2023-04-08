Kılıçdaroğlu’ndan Romanlar Günü mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Romanlar Günü ile ilgili mesaj yayınladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Romanlar Günü ile ilgili mesaj yayınladı.

Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Roman vatandaşlarımızın tüm sorunlarını biliyorum, onların yanındayım. İktidarımızda hak temelli sosyal devlet politikaları sayesinde Romanlar da güçlenecek” dedi.

Millet İttifakı’nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Roman vatandaşlarımızın tüm sorunlarını biliyorum, onların yanındayım. İktidarımızda hak temelli sosyal devlet politikaları sayesinde Romanlar da güçlenecek” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter mesajında şunları kaydetti:

“Roman vatandaşlarımızın tüm sorunlarını biliyorum, onların yanındayım. İktidarımızda hak temelli sosyal devlet politikaları sayesinde Romanlar da güçlenecek. Eşit yurttaşlık önündeki tüm engeller aşılacak.”