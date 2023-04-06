Kılıçdaroğlu’ndan Sarıgül’e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ziyaret etti.

Görüşme sonrası Sarıgül, “Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi parlamenter sisteme geçirecek adaydır.” açıklamasında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile görüştü.

TDP Genel Merkezinde gerçekleşen görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Sarıgül, ortak basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Birlikte Türkiye’yi yeniden inşa etmemiz lazım. Güzel bir görüşme oldu. Sayın Sarıgül’e ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA SARIGÜL’DEN DE DESTEK

Sarıgül, “Türkiye Cumhuriyetimizin inşallah 13. Cumhurbaşkanını ve arkadaşlarını ağırlamaktan gurur duyduk. Çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi parlamenter sisteme geçirecek adaydır. Barış kazansın, dostluk kazansın, laiklik kazansın.” diye konuştu.