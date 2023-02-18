Kılıçdaroğlu’ndan seçim açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem sonrası seçimin erteleneceği iddiası hakkında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Artık 21. yüzyıldayız seçimleri ertelemenin akılla mantıkla bağdaşır yönü yok.” dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle “Bu şartlarda hukuken ve fiilen mümkün değil, seçim ertelenmeli.” çıkışı tartışma yarattı.

Seçimlerin sadece savaş nedeniyle ertelenebileceğine ilişkin Anayasa hükmünü de hatırlatan Arınç, ”Anayasalar kutsal metinler değildir, değişebilir.” dedi.

Konuyla ilgili Sözcü gazetesine açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ertelenmesine sıcak bakmadıklarını ifade etti.

”SEÇİMLERİ ERTELEMENİN AKILLA MANTIKLA BAĞDAŞIR YÖNÜ YOK”

Kılıçdaroğlu “Şimdi Anayasa açık ve ortadayken yani açık hüküm varken ‘savaş halinde bile seçimlerin ertelenmesine ancak TBMM karar verebilir’ derken, ortada savaş yok. Artık 21. yüzyıldayız seçimleri ertelemenin akılla mantıkla bağdaşır yönü yok. Bunun ortaya atılmasının Erdoğan’ın, ‘Bana bir yıl daha zaman verin’ söyleminden mi kaynaklandığını da doğrusunu isterseniz tam olarak anlamak mümkün değil. Kendisine bu ülke 20 yıl verdi. Artık 20 yıl sonunda ülkenin geldiği hal meydanda.” diye konuştu.

AK PARTİ’DEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Bülent Arınç’ın açıklamasına ilişkin soruya karşılık, şu an depremlerden etkilenen canları kurtarmaya, yaraları sarmaya, enkazları kaldırmaya çalıştıklarına dikkat çekmişti.

Asıl odağın afetle mücadele olmasına gayret ettiklerini vurgulayan Çelik, şunları söylemişti:

”Sayın Arınç’ın açıklamaları, kendi kişisel açıklamalarıdır, partimizin herhangi bir yönetim organını ya da kurumsal görüşünü bağlamamaktadır. Bu bakımdan AK Parti’yle bir ilgisi yoktur. AK Parti’nin bu tip konuları değerlendireceği yetkili kurulları MYK, MKYK’sıdır ve genel başkanlık makamıdır.”