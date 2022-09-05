Kılıçdaroğlu’ndan seçime dair açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan gerçekleşecek seçime dair açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığıyla dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin soruya yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV’de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığı’na aday olur musunuz?” sorusuna yanıt verdi.

“HEP BİRLİKTE DESTEK VERİRİRZ”

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, “Ben verdiğim sözü tutan birisiyim. Tutmadığınız zaman hem itibar hem prestij kaybedersiniz. Öteden beri söylediğim şu; biz 6 lider otururuz, cumhurbaşkanı adayımızı belirleriz. Kamuoyuna açıklarız, ona hep birlikte destek veririz. O kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. cumhurbaşkanı olur. Türkiye Cumhurriyeti’nin 13. cumhurbaşkanı da uzlaşma kültürünü esas alarak ülkemizi aydınlığa çıkarır.” dedi.

“UZLAŞILIRSA ELBETTE”

Kendi adaylığıyla ilgili soruya da yanıt veren CHP lideri, “Uzlaşılırsa elbette. Niye hazır olmayalım. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli. 6 lider de devletin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varmış durumda. Dolaysıyla bir oturacağız, tartışacağız.”” şeklinde konuştu.