Kılıçdaroğlu’ndan sert sözler

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’de düzenlediği mitingde AK Parti hükümetine yüklendi.

İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

Mersin’de çok acı bir olay yaşandı. Mersin’de bir belediye başkanı vardı. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Görevinin başında. Ona bir kumpas yapıldı. Kim tarafından? Satın alınan siyasetçiler tarafından.

Bizim rakibimiz. Ama rakip olmak ayrı bir şey ahlaklı olmak ayrı bir şey.

Biz aynı partiye seçime girsinler diye 15 milletvekili verdik.

Bu ahlakidir diyorsanız gidin oy verin. Bu ahlaki değildir diyorsanız sandığa gömeceksiniz. Doğrusu budur.

Bütün organize sanayi bölgelerine yatılı meslek lisesi kurmak zorundayız. Gelecek o bölgenin ara eleman ihtiyacını karşılayacak.

Diyelim ki Japonya’da bir hükümet 17 yıl ülkeyi yönetse ve 17 yılın sonunda Japon halkını soğan kuyruğuna soksa… Japonya’de ne olur?

Sorunlarımız çok ama sorunlarımız aşılabilir. Yerel yönetimlerde bunun göreceksiniz. Bu ülkenin birikimi insan gücü var. Rahatlıkla sorunlar çözülür.