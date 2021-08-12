Kılıçdaroğlu’ndan sığınmacılar için uyarı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tartışma yaratan sığınmacılar konusuna değindi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sığınmacılar tartışmasında “provokasyon” uyarısı yaparken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş yetkililerden “misafirlerin ülkelerine dönmesi için acil eylem planı” talep etti.

Türkiye’de Afgan ve Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim Ankara’nın Altındağ ilçesinde yabancı uyruklularla çıkan kavgada bir Türk gencin ölmesinin ardından daha da arttı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemde gerilime yol açan olaylarla ilgili yaptığı “provokasyon” uyarısının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da “acil eylem planı” oluşturulmasını talep etti.

Twitter hesabından yaptığı açıklamaya “Altındağ’daki elim olayda kaybettiğimiz Emirhan evladımıza Allah’tan rahmet diliyorum” diye başlayan Yavaş, “Ülkemizin birçok yerinde yaşanan bu sorun kontrol edilemez bir hal almadan yetkililerin acil eylem planı oluşturmasını ve misafirlerin ülkesine dönüşünü sağlamasını umuyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yasal yetkimiz bulunan alanlarda ve parklarda güvenlik önlemlerimizi artırarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da öncesinde yaptığı açıklamada provokasyon uyarısı yapmıştı. Kılıçdaroğlu, “Sevgili Halkım” diye başladığı Twitter’ mesajında, “Son günlerde ülkemizdeki Afgan ve Suriyeli sığınmacılar üzerinden yapılanların provokasyon olduğu açıktır. Göndere Afgan bayrağı çekme, sözde gazeteci bir provokatörün verdiği mesajlar, Suriyeli bir gencin ‘CHP’ye karşı birleşelim’ çağrıları, saldırı ve ölümler… Ben bu işin nereye gidebileceğini görebiliyorum. Saray iktidarının ülkeyi yangın yerine çevirmesine izin vermeyeceğim. Biz bu sığınmacı sorununu çözeceğiz; ve tabii ki bunu aklıselim ile yapacağız. Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi. Lütfen sakin olun ve bize güvenin” ifadelerine yer vermişti.