Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Ateş açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hakkında konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu, Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin olayın takipçisi olacaklarını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu’nun satır başları şöyle:

Bir yılı devirdik 2023’teyiz. Beklentilerimiz çok fazla, toplumun beklentileri de fazla. Yeni şeyler istiyoruz. Daha güzel bir Türkiye istiyoruz. İnsan haklarına saygı istiyoruz. Düşünce özgürlüğü istiyoruz.

6 lider birlikteyiz. Ülkemize huzur gelsin diye bir araya geldik. Kadın erkek ayrımı olmasın diye bir araya geldik. Geçmişin acılarını sarmaya çalıştık.

Bir politikacının alkıştan çok sağlıklı ve tutarlı eleştiriye ihtiyacı vardır. Demokrasi dediğiniz budur. Devlette liyakati yok ettiler. Rüşvet alanlar var. Rüşvetçilerden, uyuşturucu baronlarından, uyuşturucu çetelerinden bu ülkeyi 2023 seçimlerinden sonra temizleyeceğiz. Yeni bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. Altı ayrı partiyiz doğru ama aynı felsefeden hareket ediyoruz demokrasi konusunda. Neyi, nasıl yapacağız biliyoruz. Sadece liderler değil onların altında ekipler çalışıyor, güzel şeyler yapacağız.

Yepyeni bir Türkiye, güzel bir Türkiye… Türkiye’yi yöneten kişi asla kapı kapı dilenci gibi dolaşmayacak. Eğer kul hakkına herkes saygı gösteriyorsa, kul hakkı yiyenleri iktidardan göndereceğiz. Yemeyen, dürüst, namuslu, adaletten yana olan insanları getireceğiz.

Terörün olmadığı bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Biz bütün komşularımızla barış içinde yaşayacağız. Türkiye, bölgesinin en güçlü ülkesi olacak. Güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz.

Halkın oylarıyla iktidar olduğumuzda halktan toplanan her kuruş verginin hesabını millete vermeyi şerefli ve onurlu bir görev olarak üstleneceğiz. Demokrasinin gelişmesinin temel faktörü “Benden toplanan vergiler nereye harcandı?” diye sormaktır. Bizim iktidarımızda bu soru sorulmasa dair biz her harcamanın hesabını millete vereceğiz.

2023’ten başlayarak açtığımız yeni sayfayla hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Evde huzurun evde kavganın olmadığı bir ev inşa edeceğiz.

Bu ülkenin hapishanelerinde haksız yere yatanlar var. Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Süleyman Demirtaş, Çiğdem Utku haksız yere yatıyor. Adaleti savunmazsanız siyaset yapmanın anlamı yoktur. Hiçbir haksızlığı mazur görmeyeceğiz.

15 Temmyuz’dan sonra yeni doğum yapmış kadın öğretmeni karakola almışlardı. Ben çocuğun anne sütüne ihtiyacı olduğunu çocuğun anneye teslim edilmesi gerektiğini söyledim. Beni teröristlere destek vermekle suçladılar. Sonunda benim dediğimi yaptılar. Çocuğu anneye teslim edildi.

Bütün bu haksızlıklar son bulacak. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Az kaldı geliyor gelmekte olan…

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Bu ülkenin başkentinde bir suikast gerçekleşti. Genç bir babayı öldürdüler. Ülkücü hareketinin en değerli isimlerindendi. Ankara’nın göbeğinde katlettiler. Ailesi talep ettiler diye konu siyasallaşmasın diye susuyoruz. Sonucu bekliyoruz. Bu işten pis kokuların geldiğinin farkındayız. Bu ülkenin namuslu polisleri görevlerini yapsınlar diye sesimizi çıkarmıyoruz. Saray’dan tık yok. Tek kelime dahi etmiyor. Kendi evladına sahip çıkamıyor. Susarak bu işi geçiştiremezler. Biz CHP olarak buna izin vermeyiz. Adalet gerçekleşinceye kadar bu olayın takipçisi olacağız. Hiç kimse unutmasın Bay Kemal kafasına bir şeyi koyduysa mutlaka çözecektir.

İMAMOĞLU DAVASI

İstanbul seçimlerini Sayın İmamoğlu kazandı. Arkadan itirazlar geldi. YSK üzerinden kumpas çevirdiler. YSK üyeleri toplandı Aynı zarfın içine konan 4 oydan 3’ü doğrudur 1’i yanlıştır dediler. Dünya tarihinde görülmemiş olay. Ben bunlara YSK çetesi dedim. Çete demeyi de her yerde söylüyorum zaten. İkinci seçim yapıldı 13 binlik fark 800 bine çıktı. Ben bu milletin vicdanına güveniyorum. İstanbul’u vermemek için direndiler.

Birinci kumpas; Ekrem Bey YSK üyelerine hakaret etti diye savcı iddianame hazırladı. Dosya namuslu bir hakimin önüne gitti. Bu hakimi değiştirdiler. Samsun’a sürdüler. Bugün öğleden sonra grupbaşkanvekillerimiz Adalet Bakanlığı’na gidecekler. Samsun’a sürülen hakimin iddiaları konusunda soruşturma açılmasını istiyoruz. Soruşturma açılmazsa Adalet Bakanı’da bu kumpasın içindedir. Çünkü gerçekleri bilmeye 85 milyonun hakkı var. Hakim hangi gerekçeyle sürüldü? Saray’ın sofrasına oturan hakimin kararına itibar edilmez. Karar hakimin kararı değil Saray’ın kararıdır.

Bütün hakim ve savcılara sesleniyorum. Saray’dan talimat alıp kendinize göre bir hukuk oluşturuyorsanız bunun hesabını vereceksiniz.

İkinci kumpas; İBB’de teröristler ya da terörler iltisaklı kişiler çalışıyormuş… 9 Aralık 2021’de bizim Fotoroman söylüyor. Sonra bu rakamı 1668’e çıkarıyor. Bu iddia üzerine İBB, İçişleri Bakanlığı’na yazı yazıyor gereğini yapalım diye.

Hem suçlayacaksın, hem de bana bildir dediğinde sana bildirmeyeceksin. İçişleri Bakanı’sın istihbarat örgütün var, kimse bu adamlar yakala gereğini yap. Sonra yapacağım diyor.

İBB gönderdiği yazıda “Biz arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapıp bize bildirin” diyor. İçişleri Bakanı, bütün valiliklere yazı yazıyor. Ekrem Bey suçlanıyor. Neden güvenlik soruşturması yapamıyorlar. Çünkü Anayasa Mahkemesi ilgili yasayı iptal etmiş.

Ekrem Bey’den önce bir dönem Mevlüt Uysal İBB başkanıydı. Vali de görev yaptı. O dönemde 4116 kişi göreve başlamış 1800’ü için güvenlik ve arşiv soruşturması yapılmamış. Burada da müfettişi değiştirdiler. Sağlık nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Yerine AK Parti’den milletvekili adayı olan birisini getirdiler. O da bu raporu hazırladı.

Ahlak, yasa ve erdem denen bir şey var. Hiçbir kurum denetimden istisna değil. Önyargısız denetlenir. Kumpas kurarsanız belediye başkanlarımızla ilgili kumpasa karşı çıkmak da bizim görevimizdir.