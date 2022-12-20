Kılıçdaroğlu’ndan Soylu: Kim oluyorsun da görevden alıyorsun!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, Soylu’nun ‘Karar keşinleşirse İmamoğlu’nu görevden alırım’ sözlerine “Bir kral yetmedi ikinci kral ortaya çıkmaya başladı. Kim oluyorsun da alıyorsun!” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu Akşener’in açıklamalarına ilişkin de “Bir parti bir başka partinin iç işlerine karışmamalı” ifadelerini kullandı…

CHP ideri Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileri ile dün yıl sonu toplantısında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

YASALARA UYMAZ: (Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İmamoğlu kararına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine): Keşke ikisi de şu açıklamayı yapsaydı, ‘seçimle gelen birinin haksız yargı kararı ile alınmasını demokrasi ile bağdaştırmıyoruz’ deselerdi. Bu konu hukuk açısından kabul edilebilir değildir. İstanbulluların seçtiği birini siz görevden alamazsınız ne yasalara ne vicdana hiç bir şeye uymaz.

OLUMSUZ DÜŞÜNMEDİM: (İmamoğlu’nun davası olduğu gün Almanya’da olması) Olumsuz bir karar çıkacağını asla düşünmüyordum, bu konuda yüzlerce içtihat var. Normalde olması gereken beraatti.

KONU KONUŞULMADI: (İmamoğlu karar beklemediklerini mi söyledi?) İmamoğlu ile öncesinde kahvaltı ettik ama bu konu hiç konuşulmadı.

ALMANYA’DA ÖĞRENDİM (Meral Hanım’ın Ankara’dan İstanbul’a gitmesi oradaki o kalabalık nasıl değerlendirdiniz?): Sayın İmamoğlu bir çağrı yapmıştı, biz de dışarda, Almanya’dan öğrendim çağrı yaptığını, bunun üzerine Meral Hanım da gidip katıldı, saygı duymak lazım, bir adaletsizlik var, doğal karşılamak lazım tepki göstermesi gitmesi… Zaten 6 lider de benzer tepkileri gösterdik.

BİLGİM YOKTU: (İmamoğlu’nun çağrıdan önce sizi aramasını bekler miydiniz?) Bilgim yoktu çağrı yapıldığını sosyal medyadan öğrendim ama iki kez aradım gelişmeler konusundan ondan bilgi aldım.

YADIRGANACAK DEĞİL: (Akşener ile İmamoğlu’nun o akşam verdiği sevinçli resim) Gördüm, olabilir. Daha önce de Ekrem Bey’i tanıyordu. ‘Meral abla’ diye hitap eder zaten. Yadırganacak bir fotoğraf olduğunu düşünmüyorum.

ELBETTE ADAY OLURUM: Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kararı verecek olan 6’lı masadır. 6 lider ‘adayımız sizsiniz’ derse elbette aday olurum. 6 liderin ortak iradesine saygı göstereceğim. Ama sorun kişi sorunu değil, sorun sistem sorunu, Ali olsa nolur, Veli olsa nolur? Sistemi değiştiriyoruz. Bu olayı tamamen bıraktık ‘yeni kral kim olacak’ biz kral filan istemiyoruz.

MASADAN BİRİ: Doğal olanı şudur, 6’lı masadan 1 kişinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesi. Benim şahsi kanaatim budur. Nedeni ise gayet basit uzun zamandır beraberiz, neyi ne zaman nasıl yapacağız konuşuldu, tartışıldı bir noktaya gelindi.