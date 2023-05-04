Kılıçdaroğlu’ndan Suriyeli vaadi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmesi halinde Suriyelileri ülkelerine göndereceği vaadini yineledi.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi. Niğde’de konuşan Kılıçdaroğlu, “Türkiye’yi değiştirmek sizin elinizde. Hayallerinizi gerçekleştirmek için elimden gelen her çabayı göstereceğim” dedi.

Millet İttifakı, Niğde’de Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla miting düzenledi. Kılıçdaroğlu burada bir konuşma yaptı.

Mitingde konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “Size söz veriyorum 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım hiçbir ayrım yapmadan. Onların yaptığı gibi yapmayacağım herkesin benim başımın üstünde yeri var.” açıklamasında bulundu.

Seçimlerde ilk kez oy kullanacaklara da seslenen Kılıçdaroğlu, “5 milyon 300 bin genç sandığa ilk kez gidecek. Türkiye’nin değişimi sizin elinizde huzuru getirmek sizin elinizde demokrasi getirmek sizin elinizde. İşsizliği bitirmek sizin elinizde sizden de isteğim olacak, umudunuzu hep dışarıya bağladınız, ben sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için elimden gelen her çabayı göstereceğim. Sizin hayalleriniz Bay Kemal’in hedefi olacak.” dedi.

“SURİYELİLERİ 2 YIL İÇERİSİNDE ÜLKELERİNE GÖNDERECEĞİZ”

Suriyelilerin 2 yıl içerisinde kendi ülkelerine göndereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Benim görevim kendi evlatlarımızı iş güç sahibi yapmak, karnını doyurmak. Bu ülkeye huzuru getireceğiz, bereketi getireceğiz” diye konuştu.

Emeklilere seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, bayram ikramiyeleri konusunda da “Söz verdim, Kurban Bayramı var, orada 15 bin lira ikramiye göreceksiniz. Millet perişan vaziyette” ifadelerini kullandı.