Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan Suriyeliler hakkında açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyelilerin bugün emeği sömürülen bir halk olarak Türkiye’de bulunduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, toplumun her kesiminde ciddi endişeler olduğunu belirterek, “Endişelerimizi yok etmek zorundayız. Ülkemize barışı, huzuru getirmek zorundayız. İçinde bulunduğumuz karamsar atmosferden ülkemizi çıkarmak zorundayız. Biz neyi, nasıl yapacağımızı, devleti nasıl yöneteceğimizi kitlelere anlatıyoruz. Çünkü devlet şahsileştirilemez, devlet kişiye indirgenemez. Her birimize düşen sorumluluklar var” dedi.