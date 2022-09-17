Kılıçdaroğlu’ndan talimat: Susun

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililere 6’lı masa hakkında değerlendirme yapmamaları konusuna talimat verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in ifadeleri üzerine başlayan “HDP’ye bakanlık” tartışmasının ardından, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun “Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa masa dağılır” açıklaması siyaset gündemine bomba gibi düştü.

İYİ Parti kulislerinde Kuşoğlu’nun ifadelerinin “6’lı masaya yeni bir format atma girişimi” olup olmadığı değerlendirilirken, açıklama CHP’de de rahatsızlık yarattı. CHP’de hem parti yönetimine hem de milletvekillerine “susun” talimatı geldi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerine “6’lı masanın karar verdiği/vereceği konular, yani 6 Genel Başkan’ın görüşeceği kararlar ile ilgili değerlendirmede bulunulmaması” yönünde talimat verdi.