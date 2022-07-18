Kılıçdaroğlu’ndan taziye mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit asker Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek için mesaj yayımladı.

Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek, Pençe- Kilit Harekâtı bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda şehit olmuştu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadesini kullandı.