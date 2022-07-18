Kılıçdaroğlu’ndan taziye mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit asker Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek için mesaj yayımladı.

Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek, Pençe- Kilit Harekâtı bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda şehit olmuştu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadesini kullandı.