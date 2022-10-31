Kılıçdaroğlu’ndan tebrik mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden Genel Başkan seçilen Temel Karamollaoğlu’nu tebrik etti.
Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi 8. Olağan Büyük Kongresi’nde geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan seçilen Temel Karamollaoğlu’nu kutladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bugün yayınladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:
“Millet İttifakı ortağımız Saadet Partisinin 8. Olağan Kongresi’nde, yeniden genel başkanlığa seçilen Sayın Karamollaoğlu’nu tebrik ediyor, Saadet Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmak için saatimiz iktidara ayarlı.”